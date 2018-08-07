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"PTT'den Bayrama Özel Kampanya"

"Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yıl boyunca özel gün ve haftalarda düzenlediği kampanyalara bir yenisini ekledi. Şirket, Kurban Bayramı öncesinde sevdiklerine güzel bir tebrik kartı veya hediye göndermek isteyenleri oldukça sevindirecek bir kampanyaya imza attı."

07 Ağustos 2018 Salı 10:44

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PTT A.Ş., 14-20 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki iş günleri içerisinde postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler, ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

Şirket, kampanya kapsamında Kurban Bayramı'na özel tebrik kartları da hazırladı. Birbirinden güzel tebrik kartları PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebilecek. Tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

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