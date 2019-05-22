Rakamlarla Kocaeli 2019 Yayımlandı

İlimizin sayısal verilerine ışık tutan ve arşivleyen Kocaeli Ticaret Odası’nın, her yıl birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak hazırladığı yayını ‘Rakamlarla Kocaeli’nin yeni sayısı yayımlandı. Eğitimden sağlığa, nüfustan ilimizin sosyal donatılarına kadar birçok alanda verinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı Rakamlarla Kocaeli’nin 2018 istatistiklerini içeren sayısı “Rakamlarla Kocaeli 2019” oda üyeleri başta olmak üzere tüm kentin istifadesine sunuldu. 25 farklı konuyu ele alan yayın, 55 farklı kurum ve kuruluşla işbirliği yapılarak hazırlandı ve ilimizle ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm verileri tek yayında birleştirdi.

BAŞKAN BULUT: TÜM KENTİN İSTİFADELERİNE SUNDUK

Rakamlarla Kocaeli 2019’ü tüm kentin istifadelerine sunduklarını ifade eden Kocaeli ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Türkiye için stratejik önemi olan ilimizin daha da gelişmesi ve bu gelişimin devamlılığı için ilimizin potansiyelinin ortaya konması gerekmektedir. Bu farkındalık ile Kocaeli’nin sayısal verilerine ışık tutan Odamız, birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak, titizlikle çalışarak her yıl düzenlediği yayını ‘Rakamlarla Kocaeli 2019’ adlı yayınımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Odamızın gelenekselleşen yayını 2018 yılı istatistiklerine ulaşabileceğiniz yayını “Rakamlarla Kocaeli 2019”a http://koto.org.tr/images/upload/d0efbe0db8d600be5212bae2bf4e898c.pdf bağlantısını tıklayarak ya da Odamızdan ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.





