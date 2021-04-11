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Ramazan Ayında Bize Düşen Önce Tedbir, Sonra Sabırdır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bir kez daha 11 ayın sultanı Ramazan’a kavuşmanın mutluluğu ve huzuru içinde olduklarını ifade etti. Ramazan ayının asırlar boyunca sabır ve şükürle anıldığını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Pandeminin dünyamızı ve ülkemizi sardığı bu günlerde bize düşen önce tedbir, sonra sabırdır’’ dedi.

Ramazan Ayında Bize Düşen Önce Tedbir, Sonra Sabırdır

11 Nisan 2021 Pazar 13:22

‘’Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da sofralarda değil, gönüllerde buluşacağız’’ diyen Başkan Büyükakın, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle yayınladığı mesajda ülkemizin ve tüm İslam âleminin hayırlı bir Ramazan ayı geçirmesi temennisini dile getirdi. Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadeleri kullandı; ‘’Ramazan ayının manevi dünyamızda özel bir yeri vardır. Ramazan; oruç yani sabır, Kur’an yani şükür ayıdır. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan Ramazan, tövbe, ibadet ve tefekkürle geçer; Allah’ın izniyle bereket ve mağfiret ile tamamlanır. Ramazan, aynı zamanda hayır ve hasenat ayıdır. Peygamber Efendimiz(SAV), ’Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya söverse, ‘Ben oruçluyum!’ desin’ diye müminlere öğütte bulunmuştur.

Maalesef bu yıl da Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı ailelerimizle birlikte açtıktan sonra teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, bu Ramazan ayında da tüm birimlerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarımız, sıcak yemek dağıtımlarımız ve evde bakım hizmetlerimiz Ramazan ayında da artarak devam edecek. Kocaeli’nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan geçirmesini temenni ediyorum. Sağlık ve mutluluk içinde Ramazan Bayramına kavuşabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Sevgili Kocaelililer, Ramazan ayı boyunca da alınan pandemi tedbirlerine en sıkı şekilde uymaya devam edelim. Allah’a emanet olun, sağlıcakla kalın.’’

 

 

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