Ramazan Ayında Denetimler Arttı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “özellikle ramazan ayında denetim ekiplerimizin sayısını artırarak, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıda tüketmelerinin sağlanması için bölgemizde bulunan restaurant, pastane, market, gayrı sıhhi işyeri ile eğitim faaliyetlerinin sürdüğü okullarda denetim yapılmıştır. D

enetimlerde özellikle gıda malzemelerinin depolama alanlarının hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilirken, ayrıca çalışanların iş önlükleri, boneler ve genel temizlik şartlarına uyulup uyulmadığı da denetimlerden geçirilerek hijyenik şartlara uygun uymayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılarak haklarında yasal işlem uygulanmıştır. ”denildi.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerde genel olarak işletmelerin kurallara uyduğu, ancak bazı işletmelerde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edilerek bundan sonra da denetlemelerin periyodik olarak devam edileceği belirtildi.