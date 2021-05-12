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Ramazan Bayramı’nı Üzgün Kutluyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Ramazan Bayramı'nı Üzgün Kutluyoruz

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:01

 Bu yıl mübarek Ramazan Bayramı’nı yine buruk, üzgün ve ev hapsinde kutluyoruz. Görünmez düşman korona vebası tüm insanlığa karşı üçüncü dünya savaşı başlattı, birçok insan öldü.

Bu veba salgınının üstüne bir de Kudüs’te yaşanan ve dünya barışını tehdit eden İsrail soykırım, işgal ve zulmü geldi.

Mübarek Ramazan ayının son günleri, Kadir Gecesi ve mübarek Ramazan Bayramı’nda İslam’ının ilk kıblesi, peygamberler şehri, barış ve kardeşlik merkezi Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşananlar, Gazze’de işlenen savaş suçu ve devlet terörü İslam alemini yasa boğdu.

İşin en acısı, Türkiye dışında olaya tavır ve tepki koyan İslam ülkesi de yok. Gerçekten içimiz yanıyor. Sözde medeni geçinenden dünyanın gözü önünde katliam, soykırım ve devlet terörü yaşanıyor.

Kudüs’te bunlar yaşanırken, dünyanın bir başka ucunda kültür ve medeniyet coğrafyamız, gönül yaramız Doğu Türkistan’da Uygur kardeşlerimiz Çin zulmü altında yok oluyor.

Doğu Türkistan şehirleri Urumçi, Turfan, Yarkent, Hotan ve Kaşgar’ı gezip görüp, belgesel çekmiş birisi olarak içim kanıyor ve üzülüyorum.

Çin sadece Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza değil, Tibetli insanlara devlet terörü ve soykırım uyguluyor.

Dualarımız ve tek temennimiz, mübarek Ramazan Bayramı tüm mazlum milletler ve insanlığa barış ve huzur getirir.

***

Bayram Mesajım

Bu yıl Vakıflar Haftası’nı kutladığımız günlere denk gelen mübarek Ramazan-ı Şerif Bayramı’nızı en samimi dilek ve dualarımla, Vakıf Medeniyeti belgeseli tadında tebrik ederim.

https://www.youtube.com/watch?v=fshKILJ3-10

Mübarek Ramazan Bayramı’nın Filistin’den Doğu Türkistan’a, İslam medeniyeti coğrafyasına barış ve huzur getirmesine vesile olmasını, tüm dünya coğrafyasında akan Müslüman kanının durması, insanlığa savaş açan görünmez düşman korona vebası salgınının son bulması için Allah cc dua ve niyaz ederim.

Şahsım ve yayın gurubumuz adına, tüm okurlarım, izleyicilerim ve sosyal medya takipçilerime selam ve saygılar sunuyor, her günümüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde geçmesini diliyorum.

www.ismailkahraman.net

www.iktav.com

www.devrialem.tv

www.gebzegazetesi.com

***

Gebze Kudüs İçin Ses Verdi

Gebze 15 Temmuz Kent Meydanı’nda ‘Kudüs için ses ver Gebze’ adlı toplantı büyük ilgi gördü.

Çok sayıda Gebzeli salı günü ikindi namazından sonra meydana geldi.

Gebze bölgesinde faaliyet gösteren STK temsilcileri tarafından organize edilen toplantıyı gazeteci ve belgeselci olarak takip ettik.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com  ve Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak toplantıyı alandan canlı yayınladık.

Toplantı öncesi Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze üzerine konuşma yaptık.

Toplantı, Kur’an-ı Kerim okunarak başladı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün konuşmasından sonra Gebze Sivil Toplum Platformu tarafından hazırlanan basın bildirisi Nizamettin Kaya tarafından okundu.

Basın bildirisinde, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı kınandı, İslam ülkeleri ve dünya devletlerinin Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıyı durdurması istendi.

İslam’ın ilk kıblesi, dünyanın merkezi, peygamberler ve kutsal barış şehri Kudüs ve Mescid-i Aksa’da mübarek Ramazan Ayı ve Kadir Gecesi’nde Ramazan Bayramı arifesinde yapılan İsrail’in devlet terörü, Gebzeliler tarafından lanetlendi. Çok sayıda Gebzeli vatandaş, emeği ile meydana gelerek İsrail devlet terörünü lanetleyip, Filistin’e destek mesajı verdi.

Ellerinde Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı olan Gebzeliler, çeşitli sloganlar atarak, Filistin’e desteklerini bildirdiler.

Gebze 15 Temmuz Kent Meydanı’nda ‘Kudüs için ses ver Gebze’ adlı toplantı ile ilgili gazetemiz  www.gebzegazetesi.com  tarafından, Tarihi Mustafa Paşa Camisi önündeki meydandan yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.

Gebze Gazetesi tarafından yapılan canlı yayın videoları…

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3782286315230854

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/775158242982963

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/219440579622174

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