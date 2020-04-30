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Ramazan Erzakları Evlere Ulaştırılıyor

Başkan Büyükgöz’ün talimatıyla Ramazan ayında Gebzeli ihtiyaç sahipleri için hazırlanan binlerce erzak kolisi, belediye ekipleri tarafından vatandaşların adreslerine tek tek ulaştırılıyor

Ramazan Erzakları Evlere Ulaştırılıyor

30 Nisan 2020 Perşembe 16:01

Gebze Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında Gebzeli ihtiyaç sahipleri unutulmadı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Ramazan ayına yönelik erzak kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. Kurulan özel ekipler tarafından belirlenen program dahilinde adreslere teslim edilen erzak kolileri; bir ailenin temel gıda ihtiyaçları karşılanacak şekilde hazırlandı. Bereket, mağfiret ve aynı zamanda paylaşma ayı olan mübarek Ramazan’da, belirlenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak için dağıtım çalışmalarının hızla tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ramazan paylaştıkça güzel. Paylaşma ayı olan mübarek Ramazan’da vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere erzak kolilerimizi adreslerine gönderilmek üzere ekiplerimizi ilçemizin dört bir yanına yönlendirdik. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm Gebzeli hemşerilerimizin bu mübarek ayda da yanlarında ve emrindeyiz. Ramazanımız mübarek olsun” dedi.
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