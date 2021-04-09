banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ramazan Öncesi Temizlik Çalışmaları

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan öncesi temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi.

Ramazan Öncesi Temizlik Çalışmaları

09 Nisan 2021 Cuma 10:30

Ramazan Ayı öncesi koronavirüs salgınını da dikkate alarak temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik şekilde sürdüren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; Gebzelilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler cami içerisinde bulunan halıları halı yıkama makineleri ile yıkıyor. Ekiplerin cami içerisinde ve çevresindeki temizlik ve bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam ediyor.









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Görevde Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Görevde
'Peygamberler Tarihi ve Peygamberimiz' Belgeselimiz Yayınlanıyor. 'Peygamberler Tarihi ve Peygamberimiz' Belgeselimiz...
Özel Çocuklardan Polis Abilerine Özel Kutlama Özel Çocuklardan Polis Abilerine Özel Kutlama
Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapı İnşası Tamamlandı Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapı İnşası Tamamlandı
Pandemide Canla Başla Çalışan Polisimize Şükranlarımı Sunuyorum Pandemide Canla Başla Çalışan Polisimize Şükranlarımı...
İki Araca Çarpıp Etrafa Ateş Açan Sürücü Gözaltına Alındı İki Araca Çarpıp Etrafa Ateş Açan Sürücü Gözaltına...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Görevde
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde görülen kar yağışına karşı yol açma...

Haberi Oku