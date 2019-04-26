Ramazan’da 120 Ülke ve Bölgedeyiz

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

“Ramazan Birlikte Güzel” sloganı ile beş kıtaya uzun ve zorlu yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, 27 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere eğitim yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak.



Kriz bölgelerine öncelik

İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 120 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. 150 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarından faydalanacak. İHH’ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırılacak. 2019 yılında belirlenen fitre bedeli ise 23 TL.



İftar sofraları kurulacak

Bağışçılar, yurt içinde ve yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 15 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. İftar sofralarına yüzbinlerce kişi oturacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda iftar sofraları kurulacak.



KOCAELİ'DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

1 000 aileye kumanya(kumanya bedeli 120₺)

Her akşam bir yetim/muhtaç evinde iftar

15 Ramazan Dünya Yetimler günü İftarı

400 yetim yavrumuzu giydirme(Bayramlık bedeli 150₺)

İlçe temsilciliklerimiz de açılacak olan Ramazan standları

Arnavutluk’ta 600 yetime bayramlık

Ahıska'da kumanya ve iftar programları(iftar bedeli 15₺)





HESAP NUMARALARI

Bağışçıların nakdi yardımlarla (fitre, fidye, zekat ve sadaka) destek olabilmeleri için gerekli hesap numaraları:

Hesap adı: İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği

