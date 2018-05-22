Ramazanda da boş durmuyor

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, 24 Haziran seçimleri öncesinde Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde Ramazan ayında da gece -gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

AYAR HER KESİMİ KUCAKLIYOR

Ramazan ayında da seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren ve sıkmadık el girilmedik gönül bırakmayan AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın her kesimi kucaklaması takdirle karşılanıyor. AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, ramazan ayı boyunca ilçede bulunan 22 mahallede gündüzleri esnaf ziyareti yapıp teravih namazı sonrası da vatandaşlarla bir araya geliyor.

‘HERKESE ULAŞMAYA GAYRET EDİYORUZ’

AK Parti Gebze İlçe teşkilatı olarak Ramazan ayında da herkese ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Ayar,’’ Partimizi diğer partilerden ayıran en temel özellik hizmet temelli olmasıdır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle daha çok hemşerimize ulaşıp bu mübarek ayın maneviyatından faydalanarak hummalı çalışmalar yaptık. Bu çerçevede AK Parti İlçe Teşkilatı olarak ilçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerini belirliyor, sıkıntılarının giderilmesi noktasında yardımcı oluyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda özellikle Allah’ın rızasını kazanmanın gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz’’ dedi