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Ramazan'da Gıda Denetimlerine Devam

Büyükşehir zabıta ekipleri il genelindeki gıda ürünleri satan iş yerlerini denetliyor.

Ramazan'da Gıda Denetimlerine Devam

08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:51

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Yıl boyunca gıda denetimlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayında da gıda denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ortaklaşa yürütülen denetimlerde ürünlerin tazeliği, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetleniyor. Zabıta ekipleri denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde, ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor.  

GIDA ÜRÜNLERİ DİKKATLE İNCELENİYOR

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ekipler, denetlemelerde gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceliyorlar. Gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler ayrıca iş yelerinin hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde bulunuyor.

OKUL KANTİNLERİ DE DENETLENİYOR

Eğitim-öğretim dönemimin başlamasından sonra okullardaki satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini de sık sık denetliyor. Denetimle tüm ilçelerde eğitim öğretim dönemi boyunca devam ediyor.

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