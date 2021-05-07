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Ramazanda İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Paketleri Ve Nakdi Yardım Ulaştırıldı

Kocaeli'de ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımının yanı sıra nakdi destekte bulunuldu.

Ramazanda İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Paketleri Ve Nakdi Yardım Ulaştırıldı

07 Mayıs 2021 Cuma 13:20

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşma konusunda yoğun çabaya giren il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca 2 bin 718 aileye gıda paketi dağıtılıp 9 bin 785 kişiye de 4 milyon 639 bin 537 lira yardım yapılarak, ramazan bereketi paylaşıldı.

Hiçbir çağrıya gerek kalmaksızın ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen organize sanayi bölgeleri, limanlar, iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 33 bin 80 gıda paketi ve alışveriş kartı, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Ramazanın başlangıcından itibaren Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz tarafından 400, kaymakamlarca da 1148 aile evlerinde ziyaret edilerek, sıkıntıları çözülmeye çalışıldı.

Hayırseverlerce bağışlanan, vakıfların katkıları da dahil edilerek hazırlanan gıda paketi ve alışveriş kartları, Vali Seddar Yavuz'un eşiyle yaptığı ziyaretler ve Vefa Sosyal Destek grupları vasıtasıyla ailelere ulaştırıldı.

Ayrıca 2022 sayılı Kanun kapsamında 3 bin 568 kişinin maaşları ve ekonomik istikrar kalkanı çerçevesinde 17 bin 769 kişiye 1100'er lira destek ödemeleri, 10 Mayıs'a kadar PTT personeli, güvenlik güçleri ve Vefa Sosyal Destek gruplarınca hak sahiplerine ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunan ve bunların yerlerine ulaştırılması için gayret gösterenlere teşekkür ederek, "Zenginlik ancak vermekle olur." ifadesini kullandı.







AA
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