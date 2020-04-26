banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi

Çayırova Belediyesi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi

26 Nisan 2020 Pazar 00:18

Sosyal belediyecilikte örnek ve öncü hizmetler yapan Çayırova Belediyesi, her zaman destek olduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan’da da desteğini sürdürecek. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında başlayan sıcak yemek servisini bu yılda devam ettiren Çayırova Belediyesi, ilçedeki 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulan 250 kişinin evine Ramazan ayı boyunca sıcak yemek servisi yapacak. Ramazan’ın ilk günü başlayan ve 30 gün devam edecek servis hizmetinin yanında ihtiyaç sahiplerine gıda paketi desteğinde de bulunan Çayırova Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 4 binin üzerinde kişiye gıda kolisi yardımında bulundu. İlçede sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara daha kolay hizmet vermek için bir süre önce, Çayırova Kart uygulamasını hayata geçiren belediye, bu süreçte vefa destek ekipleri ile Çayırova Kart’ı vatandaşların evine kadar ulaştırıyor.

ÇİFTÇİ: HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek servisi ve gıda kolisi desteğinde bulunacaklarını sözlerine ekledi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Korona Virüsü Vebası ve Ramazan Coşkusu Korona Virüsü Vebası ve Ramazan Coşkusu
Türkiye helal turizimde öncü olabilir Türkiye helal turizimde öncü olabilir
Bakan Albayrak; Bakan Albayrak;
İmam ve hayırseverler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor İmam ve hayırseverler, vatandaşların ihtiyaçlarını...
Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor
Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Korona Virüsü Vebası ve Ramazan Coşkusu
24 Nisan 2020 Mübarek Ramazan ayının ilk günü . Zaman ne de hızlı geçiyor. Daha dün diyeceğimiz bir...

Haberi Oku