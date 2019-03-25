Recep Dursun Her Yerde

Burada meclis üyesi adaylarıyla birlikte hafta sonunu değerlendiren Gebzelilerle bir araya gelen Başkan Adayı Dursun, “Seçime bir hafta kaldı, artık değiştiriyoruz” dedi.

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan Adayı Recep Dursun, Ballı Kayalar Tabiat Parkına konuk oldu. Burada vakit geçiren ve güzel havanın tadını çıkaran Gebzelilerle bir araya gelen Recep Dursun, vatandaşlarla bol bol sohbet etti ve kendilerinden destek istedi. İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı etkinlik bir saat sürdü.

TALAN ETTİRMEYECEĞİZ

Güzel havada gerçekleştirilen etkinlikte Gebzelilere iyi hafta sonları dileyen ve onlarla sohbet eden Başkan Adayı Recep Dursun, “Vatandaşlarımızla sohbet edip kendilerinden destek istedik” derken “Ballıkayalar Gebze için kıymetli. Vatandaşlarımızın ailesiyle beraber vakit geçireceği güzel bir alan. Buranın korunmasını sağlayıp talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Göreve geldiğimizde bu bölgenin vatandaşımızla daha fazla buluşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.