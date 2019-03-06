Recep Dursun’dan sabah mesaisi!

ERKENDEN YOLA ÇIKTI

Millet ittifakının CHP Adayı Recep Dursun, güne yine erken başladı. Seçim çalışmaları kapsamında üç aydır yoğun bir tempoda çalışan ve yorulmak bilmeyen Başkan Adayı Recep Dursun, bu defa Feniş arkasında iş yerlerine giden vatandaşlara hayırlı işler diledi. Gebzelilere günaydın diyen Recep Dursun, ayrıca partililerle birlikte sıcak simit ikramında bulundu. Sabah programına İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli de katıldı.

EMEKÇİLERLE BİRLİKTE

Başkan Adayı Recep Dursun, “Vatandaşlarımıza hayırlı işler dilemeye devam ediyoruz. Onlara hem günaydın diyoruz hem de sohbet ediyoruz. Emek kenti Gebze’de emekçi kardeşlerimizi iş yerlerine uğurluyoruz. Geleceğin daha güzel olduğu bir Gebze için yola çıktık. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Seçime kısa bir süre kaldı. Benim inancım Gebze’yi değiştirmek adına çıktığımız bu yolda hep beraber değişimden yana tercih yapacağız” dedi.