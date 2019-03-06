banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Recep Dursun’dan sabah mesaisi!

Millet ittifakının CHP Adayı Recep Dursun, güne yine erkenden başladı. Seçim çalışmaları kapsamında yorulmak bilmeyen Başkan Adayı Recep Dursun, partililerle beraber Feniş arkasında işe gitmek üzere olan Gebzelilere hayırlı işler diledi.

Recep Dursun'dan sabah mesaisi!

06 Mart 2019 Çarşamba 08:21

ERKENDEN YOLA ÇIKTI

Millet ittifakının CHP Adayı Recep Dursun, güne yine erken başladı. Seçim çalışmaları kapsamında üç aydır yoğun bir tempoda çalışan ve yorulmak bilmeyen Başkan Adayı Recep Dursun, bu defa Feniş arkasında iş yerlerine giden vatandaşlara hayırlı işler diledi. Gebzelilere günaydın diyen Recep Dursun, ayrıca partililerle birlikte sıcak simit ikramında bulundu. Sabah programına İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli de katıldı.

EMEKÇİLERLE BİRLİKTE

Başkan Adayı Recep Dursun, “Vatandaşlarımıza hayırlı işler dilemeye devam ediyoruz. Onlara hem günaydın diyoruz hem de sohbet ediyoruz. Emek kenti Gebze’de emekçi kardeşlerimizi iş yerlerine uğurluyoruz. Geleceğin daha güzel olduğu bir Gebze için yola çıktık. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Seçime kısa bir süre kaldı. Benim inancım Gebze’yi değiştirmek adına çıktığımız bu yolda hep beraber değişimden yana tercih yapacağız” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’ ‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Millet İttifakından Esnaf Turu Millet İttifakından Esnaf Turu
Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri
Perşembe günü verilmeye başlanacak! Perşembe günü verilmeye başlanacak!
Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı! Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı!
Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Tatlıkuyu Mahallesi Muhtar Adayı Hacı Yıldırım adaylık sürecini ve mahallesinin sorunlarını anlattı....

Haberi Oku