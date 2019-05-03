Redif Müzesi'nde Sergi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Minyatür Grubu öğrencileri ve bölüm hocası minyatür sanatçısı Deniz Sarıbay'ın eserlerinden oluşan "Geleneksel Kadın Kıyafetleri” sergi İzmit Orduevi mevkii'nde bulunan Atatürk ve Redif Müzesi’nin sergi salonunda düzenlenen törenle açıldı.









24 MAYIS’A KADAR AÇIK





İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Müdür Müdürü Rıdvan Gölcük, sanatçı Deniz Sarıbay ve öğrencileri ile sanatseverler açılışa ilgi gösterdi. Ücretsiz olarak gezilebilecek olan ve birbirinden değerli el emeği göz nuru çalışmaların yer aldığı sergi, 24 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.







