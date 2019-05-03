banner414
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Redif Müzesi'nde Sergi

Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve İğne Oyaları Sergisi, İzmit Atatürk ve Redif Müzesi'nde açıldı

Redif Müzesi'nde Sergi

03 Mayıs 2019 Cuma 14:01

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Minyatür Grubu öğrencileri ve bölüm hocası minyatür sanatçısı Deniz Sarıbay'ın eserlerinden oluşan "Geleneksel Kadın Kıyafetleri” sergi İzmit Orduevi mevkii'nde bulunan Atatürk ve Redif Müzesi’nin sergi salonunda düzenlenen törenle açıldı.



24 MAYIS’A KADAR AÇIK

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Müdür Müdürü Rıdvan Gölcük, sanatçı Deniz Sarıbay ve öğrencileri ile sanatseverler açılışa ilgi gösterdi. Ücretsiz olarak gezilebilecek olan ve birbirinden değerli el emeği göz nuru çalışmaların yer aldığı sergi, 24 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vefat Yıl Dönümünde Sultan Fatih, Devletten Vefa Bekliyor Vefat Yıl Dönümünde Sultan Fatih, Devletten Vefa...
“Kocaeli’yi geleceğe taşıyacağız” “Kocaeli’yi geleceğe taşıyacağız”
Sever, 11. Kitap Fuarı'na Katıldı Sever, 11. Kitap Fuarı'na Katıldı
Gebze Meclisi Toplandı Gebze Meclisi Toplandı
Gebze'de Sünnet Kayıtları Başlıyor Gebze'de Sünnet Kayıtları Başlıyor
Otomobil Dükkana Girdi Otomobil Dükkana Girdi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Vefat Yıl Dönümünde Sultan Fatih, Devletten...
Çağ açıp çağ, kapayan İstanbul’u Fethederek Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan Osmanlı Padişahı...

Haberi Oku