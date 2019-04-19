Refah Partisi Yönetime Talip

14 Nisan'da yapılan kongrede İl Başkanı seçilen Mehmet Aras, dün İzmit 1. Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’nın elinden mazbatasını alarak, Perşembe günü ilk İl Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Mehmet Aras başkanlığında yapılan toplantıda, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli'de yapılanması hakkında önemli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Partinin Kocaeli İl Başkanlık Divanı'nın ve Yönetim Kurulunun tanıtıldığı toplantıda Disiplin Kurulu da hazır bulundu.

Partinin il başkanlık divanı şu isimlerden oluşuyor:

İl başkanı: Mehmet ARAS

Teşkilat başkanı: Cevdet ÇEPİL

Eğitim başkanı: Maşallah SÖGÜT

Tanıtma başkanı: Mustafa BAYAZIT

Siyasi işler başkanı: Erkan KATIRAG

Seçim ve hukuk işleri başkanı: Lütfullah KADIOGLU

Sivil toplum kuruluşları ve halkla ilişkiler başkanı: Alİ TANRIVERDİ

Ekonomi ve sosyal işler başkanı: Kamil TOKGÖZ

Dış ilişkiler başkanı: Mustafa SEZGİN

Mahalli idareler başkanı: Yılmaz KARAGÜLLE

Muhasebe ve mali işler başkanı: İbrahim ŞENMEMİŞ

Kadın kolları başkanı: İsmail ARSLANER

Gençlik kolu başkanı: Rıdvan ÖZAY

Ar-ge başkanı: Şafak EFE

İl sekreteri: Cengiz ADIBERİ



Partinin il yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:



ABDÜLSAMİT KARA

AHMET EMRE AYDIN

AHMET LAÇİN

AHMET ÖDEN

ALİ OSMAN AYDIN

ALİ TANRIVERDİ

ALİ TAŞTAN

BASRİ ÇAYIR

BAYRAM KIR

BURHAN ASLAN

BÜNYAMİN KAHRAMAN

CELAL DÜLGER

EMİN GÜRCAN

GÖKHAN AKTÜRKOĞLU

HÜSEYİN BALKAYA

HÜSEYİN SAMİ AYTAÇ

HÜSEYİN YEŞİLKIR

İBRAHİM TEKELİ

İSMAİL HIRA

MAHMUT DÜĞÜN

MUSTAFA CAN

MUSTAFA KABACA

NEJAT FERHATOĞLU

NİMETULLAH DURAK

OĞUZ SAĞLAM

OSMAN CEBİR

RECEP AHMET KAM

SÜLEYMAN KABACA

SÜLEYMAN ÖZKAN

ŞAHİN KARAGÖZ

TUNCAY TAŞKIN

UĞUR MADENCİ

YAKUP AYNACI

YASİN İNCEOĞLU

YAŞAR BİRGÜL

YÜCEL ERDOĞAN

ZEYNEL BULUT

AHMET GÖKDEMİR

ALİ RIZA BİLGİÇ

DAVUT VOLKAN PEKDEMİR

ERCAN KANDAZ

ERDAL CENGİZ

FARUK ŞENTÜRK

FATİH ESER

FATİH VENEDİK

FİKRET ARAS

GÖKHAN IŞIK

GÖKHAN SAADCI

HALUK ÖZYILDIZ

HAYRİ KÜÇÜK

HÜSAMETTİN KARAKAYA

HÜSEYİN KOL

HÜSEYİN TÜRKSÖNMEZ

İHSAN ADANUR

İHSAN MALKOÇ

İKRAM BİLGE

İLYAS TEKTAŞ

İSMET ÖZ

KADİR DİNÇDOĞAN

KADİR VAROL

KENAN KOCABAY

KUDRET DALGIÇ

MEHMET ATİK

MEHMET ERMİŞ

METİN BALCI

MUHARREM ÖDEN

MURAD ALİ DEMİR

MUSTAFA ÖZER

NECMETTİN İŞLEK

OSMAN GÜL

OSMAN YAZICI

ÖMER ÇAPAR

ÖMER FARUK DEMİR

ÖMER TANRIKULU

RECEP TEZCAN

SAFFET ARSLAN

SAİM KOCABIYIK

SALİH ERGÜN

SALİH NAÇ

SEBAHATTİN TOMRUKCU

SEFER AYDIN

SELİM KIRICI

SELİM YAZICI

TACETTİN TÜRK

TALİP DEDE

VEYSEL KAYA

YÜKSEL TAN



Partinin disiplin kurulu aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Ahmet KARAL

Erdoğan ÖZGEN

Mustafa CEBİR

Mustafa ÇİMEN

Turgut AGACAN

Aziz TOKGÖZ

Hayrullah ÖZKAL

Hüseyin CAN

Osman AKGÜN

Yahya KABACA