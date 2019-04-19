Refah Partisi Yönetime Talip

Mehmet Aras başkanlığında yapılan toplantıda, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli'de yapılanması hakkında önemli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Partinin Kocaeli İl Başkanlık Divanı'nın ve Yönetim Kurulunun tanıtıldığı toplantıda Disiplin Kurulu da hazır bulundu.
Partinin il başkanlık divanı şu isimlerden oluşuyor:
İl başkanı: Mehmet ARAS
Teşkilat başkanı: Cevdet ÇEPİL
Eğitim başkanı: Maşallah SÖGÜT
Tanıtma başkanı: Mustafa BAYAZIT
Siyasi işler başkanı: Erkan KATIRAG
Seçim ve hukuk işleri başkanı: Lütfullah KADIOGLU
Sivil toplum kuruluşları ve halkla ilişkiler başkanı: Alİ TANRIVERDİ
Ekonomi ve sosyal işler başkanı: Kamil TOKGÖZ
Dış ilişkiler başkanı: Mustafa SEZGİN
Mahalli idareler başkanı: Yılmaz KARAGÜLLE
Muhasebe ve mali işler başkanı: İbrahim ŞENMEMİŞ
Kadın kolları başkanı: İsmail ARSLANER
Gençlik kolu başkanı: Rıdvan ÖZAY
Ar-ge başkanı: Şafak EFE
İl sekreteri: Cengiz ADIBERİ
Partinin il yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
ABDÜLSAMİT KARA
AHMET EMRE AYDIN
AHMET LAÇİN
AHMET ÖDEN
ALİ OSMAN AYDIN
ALİ TANRIVERDİ
ALİ TAŞTAN
BASRİ ÇAYIR
BAYRAM KIR
BURHAN ASLAN
BÜNYAMİN KAHRAMAN
CELAL DÜLGER
EMİN GÜRCAN
GÖKHAN AKTÜRKOĞLU
HÜSEYİN BALKAYA
HÜSEYİN SAMİ AYTAÇ
HÜSEYİN YEŞİLKIR
İBRAHİM TEKELİ
İSMAİL HIRA
MAHMUT DÜĞÜN
MUSTAFA CAN
MUSTAFA KABACA
NEJAT FERHATOĞLU
NİMETULLAH DURAK
OĞUZ SAĞLAM
OSMAN CEBİR
RECEP AHMET KAM
SÜLEYMAN KABACA
SÜLEYMAN ÖZKAN
ŞAHİN KARAGÖZ
TUNCAY TAŞKIN
UĞUR MADENCİ
YAKUP AYNACI
YASİN İNCEOĞLU
YAŞAR BİRGÜL
YÜCEL ERDOĞAN
ZEYNEL BULUT
AHMET GÖKDEMİR
ALİ RIZA BİLGİÇ
DAVUT VOLKAN PEKDEMİR
ERCAN KANDAZ
ERDAL CENGİZ
FARUK ŞENTÜRK
FATİH ESER
FATİH VENEDİK
FİKRET ARAS
GÖKHAN IŞIK
GÖKHAN SAADCI
HALUK ÖZYILDIZ
HAYRİ KÜÇÜK
HÜSAMETTİN KARAKAYA
HÜSEYİN KOL
HÜSEYİN TÜRKSÖNMEZ
İHSAN ADANUR
İHSAN MALKOÇ
İKRAM BİLGE
İLYAS TEKTAŞ
İSMET ÖZ
KADİR DİNÇDOĞAN
KADİR VAROL
KENAN KOCABAY
KUDRET DALGIÇ
MEHMET ATİK
MEHMET ERMİŞ
METİN BALCI
MUHARREM ÖDEN
MURAD ALİ DEMİR
MUSTAFA ÖZER
NECMETTİN İŞLEK
OSMAN GÜL
OSMAN YAZICI
ÖMER ÇAPAR
ÖMER FARUK DEMİR
ÖMER TANRIKULU
RECEP TEZCAN
SAFFET ARSLAN
SAİM KOCABIYIK
SALİH ERGÜN
SALİH NAÇ
SEBAHATTİN TOMRUKCU
SEFER AYDIN
SELİM KIRICI
SELİM YAZICI
TACETTİN TÜRK
TALİP DEDE
VEYSEL KAYA
YÜKSEL TAN
Partinin disiplin kurulu aşağıdaki isimlerden oluşuyor:
Ahmet KARAL
Erdoğan ÖZGEN
Mustafa CEBİR
Mustafa ÇİMEN
Turgut AGACAN
Aziz TOKGÖZ
Hayrullah ÖZKAL
Hüseyin CAN
Osman AKGÜN
Yahya KABACA