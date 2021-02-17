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Regaib Kandili Mesajı

Mübarek Üç Ayların manevi ikliminin ilk esintisi olan Regaib Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Regaib Kandili Mesajı

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:11

 Feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yapılan duaların, dileklerin kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek ayları fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, insani meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Kandiller insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir.
Dinimizce mübarek sayılan Üç Ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’nin bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır.
Yüce Allah’a daha derin bir şükür imkânı bulacağımız, insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını
arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını umut ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin bir an önce son bulmasını, İslâm dünyasında akmaya devam eden kan ve gözyaşının bir an önce durmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenâb-ı Hak’dan niyaz
ediyorum.

Seddar YAVUZ
Kocaeli Valisi


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