Regaip Kandili ve Peygamber Sevgisi

Dün gece mübarek Regaip Kandili’ni kutladık. Kandiller çok önemlidir. Kandiller, dini ve manevi değerlerimizi tanıma ve tanıtmak açısından çok önemli bir fırsattır.

Dini ve milli günlerimiz içerisinde kandillerin çok ayrı yeri ve önemi var. Bu dini günlerimize kandil denmesinin en önemli nedeni bu günlerde yaşanan hadiselerin insanlığı ve dünyayı kandil gibi aydınlatmalarıdır. Kandiller bütün İslam coğrafyasında kutlanmaktadır.

Kandiller dolayısıyla cep telefonlarımız mesajlarla kilitlenmekte. Tanıyıp tanımadığımız herkesten kutlama mesajları almaktayız.

Kandiller ne güzel günler. Camiler dolup taşmakta. Evlerimiz ve işyerlerimizde bir başka huzur yaşamaktayız. İsterseniz zamanı bir durduralım çocukluk yıllarımızda yaşadığımız kandillere tarihi bir yolculuğa çıkalım.

Kandil günleri, bayram arifeleri, Ramazan ve Kurban bayramları çocukluğumuzu doya doya yaşadığımız o coşkulu yıllar. Hatırladığımızda bazen hüzünlenip bazen duygulanıp bazen de yaptığımız yaramazlıklarla kendi kendimize güldüğümüzü görür gibi oluyorum.

Kandiller içerisinde Regaip Kandili’nin çok ayrı yeri ve önemi var.

Mevlit Kandili olarak da bildiğimiz Veladet Kandili’nde Allah Rasülü 571 yılında dünyayı şereflendirdiği gündür. Bunun dışında peygamberimizin Miraç’a çıktığı Miraç Kandili, ana rahmine düştüğü Regaip Kandili, bütün Müslümanların affedildiği Berat Kandili, bin aydan hayırlı olan Ramazan-ı Şerifin 27’sinde idrak ettiğimiz Kadir Gecesi insanlığın aydınlandığı güzel ve anlamlı geceler.

Kandillerimiz içerisinde Peygamber Efendimizin ana rahmine intikal ettiği ve dün gece idrak ettiğimiz Regaip Kandili ile dünyayı şereflendirdiği Veladet Kandilleri çok önemli.

Bu kandiller peygamber efendimizi, gençlerimizin daha yakından tanımaları açısından önemli bir fırsat.

Şiir Tadında Peygamber Sevgisi

Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın, daha önce peygamberimizi anlatan Dua şiiri ile ilgili hazırladığım belgesel sinevizyon hakkında yazı yazmıştım, belgesel sinevizyonunu birlikte bir kez daha Regaip Kandili dolayısı ile izleyelim.

https://m.youtube.com/watch?v=mMzGkCLdSAA

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Regaip Kandili’nin tüm insanlık ve İslam coğrafyasına barış, huzur ve refah getirmesi dileği ile kutlarken, sizleri İslam medeniyeti coğrafyasının kalbinin attığı “Hicaz’da Peygamber İzleri” belgeselimizin senaryosu ile baş başa bırakıyorum. Hicaz coğrafyasına giderek Allah Rasulünün dünyayı şereflendirdiği Hicaz coğrafyasına Belgesel Yayıncılık ve Devri Alem farkıyla birlikte yolculuğa çıkalım.

Hicaz’da Peygamber İzleri Belgeseli

Yer yüzündeki çirkinlikleri bir bir ortadan kaldıran İslam, bugün ne yazık ki yeterince yaşanamıyor. Mekke ve Medine topraklarında Allah Resulü’nün dünyayı şereflendirdiği insanlığa barış ve huzur dini İslamiyet doğup, safha safha tüm dünyaya yayılıp huzur verirken bugün ne yazık ki kan ve göz yaşı içerisinde. Kandil dolayısı ile 10 yıl önce Mekke ve Medine’de çektiğimiz “Hicaz’da Peygamber İzleri Belgeseli’’mizi buradan sizlerle paylaşıyorum. Kandillerin insanlık alemine huzur, İslam coğrafyasına barış ve ülkemize birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Her günümüz kandiller gibi olsun.

Hicaz’da Peygamber İzleri Belgeseli;

https://www.youtube.com/watch?v=MTLz7tz_zvE

Medine Müdafii Belgesel Sinevizyonu linki; https://www.facebook.com/BelgeselYayin/videos/1526849264077492