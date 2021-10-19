REKLAM FİLMİ ÇEKİLEN BALLIKAYALAR TABİAT PARKI YOK OLUYOR

Paris İklim Anlaşması Yasası’nın geçtiği, Çevre Bakanlığı’nın adının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğu bu günlerde, Türkiye’nin marka değerlerinden olan Kocaeli Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı yok oluyor.

Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili çok sayıda makale ve belgesel TV programı çektim.

2021 yılı Mayıs ayında Kanal 7 TV’de yayımlanan Gündüz Gece Programı çekimine öncülük edip, Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın nasıl yok olduğunu Türkiye gündemine getirdik. Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com’da yayımlanan Belgeselcinin Not Defteri köşemde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4615&t=makale

Yazdığımız bu makale üzerinden aylar geçmesine rağmen halen Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda zehir akıyor, tabiat parkı yok oluyor.

Ballıkayalar’da Reklam Filmi

Ballıkayalar Tabiat Parkı her geçen gün yok olurken, ilgili ve yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın yok olup gitmesine sadece seyirci kalıyor.

Reklam ajansları ve firmalar Ballıkayalar Tabiat Parkında çektikleri reklam filmleri ile satışlarını arttırıp, çok büyük para kazanıyor. Son olarak Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda Knorr firması reklam filmi çekti.

Knorr firmasının reklam filmini sizlerle paylaşıyor, Tarım Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin reklam filminin çekimi ile ilgili kamuoyuna bilgi vermesini istiyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=guOoUZUb3lQ

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Vali Seddar Yavuz ve Başkan Tahir Büyükakkın, Ballıkayalar’da İnceleme Yapmalı

Her geçen gün yok olan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan kamuoyu adına inceleme yapmasını istiyoruz.

Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com’da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde 18 Ekim 2017 tarihinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

Keşke makalenin muhatabı olan İbrahim Karaosmanoğlu, Ballıkayalar Tabiat parkına sahip çıkıp koruyabilseydi…

4 yılı önce İbrahim Karaosmanoğlu’na hitaben yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’nun Ballıkayalar ile imtihanı

Kocaeli gerçekten her bakımdan çok güzel bir İl. Türkiye’nin 81 ilini araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak gezmiş birisiyim. Her gittiğim yerde İllerimizin tarih, kültür, turizm ve Tabiat güzelliklerini gezip görmekte, bu konuda Belgeseller çekerek Devri Alem adıyla ulusal ve Bölgesel televizyon kanallarına “Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum” sosyal sorumluluk çerçevesinde dağıtmaktayım. Gerçekten Türkiye, binlerce yıllık tarih ve kültür mirasıyla çok önemli ve zengin bir konumda. Bu konuda ne kadar mutlu olup, gurur duysak az.

KOCAELİ’DE YAŞAMAK ALLAH’IN BİR LÜTFU

Türkiye’nin birçok bölgesinden iç göçlerle gelip yerleştiğimiz Kocaeli, her bakımdan çok güzel bir il. İzmit Merkez, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, Karamürsel, Körfez, Derince, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük ilçelerimiz tarih, kültür, turizm ve tabii güzellikleriyle muhteşem bir hazine. Karadeniz’e 59 km kıyısı olan, Giresun’dan sonra tek Karadeniz adası olan Kefken adasına sahip İzmit Körfezi ile Marmara denizine yüzlerce kilometre kıyısı, Türkiye’nin çok önemli göllerinden birisi sapanca gölüne kıyısı olan Kartepe Turizm merkezine sahip, Ballıkayalar Tabiat parkı gibi çok büyük bir tabiat zenginliğine sahip ilde yaşıyoruz.

Sürekli, konferans ve TV programlarında dile getirdiğim gibi Türkiye’nin bir çok bölgesinden Kocaeli’ye gelip yerleşmiş, birbirimizle hısım akraba olmuş, akrabalık bağları tesis etmiş… Kocaeli’de yaşamak gerçekten Allah’ın büyük bir lütfu. Kocaeli’de yaşamak vasıtasıyla bir çok yeni yuvalar kurulmakta, aş ve iş sahibi olmaktayız. Bu gerçekten Allah’ın bir lütfu olduğuna inanıyorum. Ama Kocaeli’nin maalesef değer ve kıymetini bilemiyoruz.

KOCAELİ’NİN GÖZ BEBEĞİ BALLIKAYALAR TABİAT PARKI’NA NEDEN SAHİP ÇIKMIYORUZ

Türkiye’nin yedinci tabiat parkı olan Ballıkayalar Tabiat parkı, her geçen gün suyu kurumakta, etrafındaki çarpık sanayileşme ve en önemlisi fuar alanı adı altında Mermerciler Fuarı ve Borsası kurulması nedeniyle yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Ballıkayalar ilgili çok sayıda yazı yazıp, belgesel hazırladım. Hazırladığımız belgeseller ve yazılar, www.belgeselyayincilik.com ve www.gebzegazetesi.com internet sitelerimizde yayınlanıyor ve sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/mermercilere-ballikayalar-tabiat-parki-feda-edilmesin-makale,1897.html

http://www.gebzegazetesi.com/cumhurbaskanina-gebze-mektubu-makale,2016.html

http://www.belgeselyayincilik.com/ballikaya-dunya-gundeminde

http://www.belgeselyayincilik.com/kultur-ve-turizmde-marka-olmak

http://www.belgeselyayincilik.com/kocaeli-ilini-taniyormuyuz-2

http://www.belgeselyayincilik.com/turizm-haftasi-ve-bolgemiz

BALLIKAYALARDA YÜRÜYÜŞ YAPILSIN

Şu anda Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında olan Ballıkaylar Tabiat Parkı, yakın bir zamanda tümüyle Orman Bakanlığı’ndan Büyükşehir’e devredilmişti. Büyükşehir belediye başkanımız ve benim de 30 yıllık arkadaşım sayın Karaosmanoğlu ile zaman zaman Ballıkayalar konusunu konuşuyoruz. Sayın Başkan tabiat ve doğa aşığı birisi. Başkan Karaosmanoğlu’nu yeşile verdiği önemle hatırlarız. Gebze ve Kocaeli de sürekli yürüyüşler yapıyor. Sayın Başkan Karaosmanoğlu’nun Ballıkayalarla ilgili çok büyük sınava tabi olduğuna inanıyorum. Başkan Karaosmanoğlu, Ballıkayalar’a el atıp zaman zaman yürüyüşleri burada yapmalı. Bende sayın Başkan Karaosmanoğlu ile ilk karşılaşmamızda kendisine Ballıkayalar’da yürüyüş teklif edeceğim ve bir sabah beraber yürümek istediğimizi ileteceğim.

Sözün özü, Başkan Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’ndan Ballıkayalar Tabiat Parkına sahip çıkmasını ve Kocaeli’nin göz bebeği Ballıkayalar’ı yok edeceğine inandığım Mermerciler sanayi ile ilgili kararını gözden geçirmesini bekliyorum. Bu konuda yazılarımız ve yayınlarımız devam edecek. (Kaynak; Gebze Gazetesi 18 Ekim 2017)