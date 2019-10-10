Rektör Aslan, “Yurt Sorunu Olmayacak”

2019-2020 öğretim yılı Eğitim Faaliyetleri kapsamında 8 Ekim Salı günü

Gebze

KYK

Yurt Müdürlüğü’ne konuk olan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği ziyarette, Rektör Aslan’ın öğrencilerle diyaloğu samimi bir ortam oluşturdu.

YURT SORUNU OLMAYACAK

GTÜ bünyesinde bulunan bölümlerin sorunlarını dinleyen Rektör Aslan, planlanmış ve hazırda planlanacak olan çalışmalar ile sorunları asgariye indireceklerini belirterek, ‘’Sınıf sayısı artan bölümlere ek derslik binaları yapılmaktadır. Her geçen gün bölüm sayısı ve buna bağlı olarak artan öğrenci sayısı, beraberinde yurt sorununu da öne çıkarmaktadır. Yurt İnşaatımız Üniversite yerleşkesinde başlayacaktır. Projelendirme işlemi tamamlandı. Ümit ediyorum önümüzdeki öğretim dönemine yetişecek, mevcut Gebze Yurdu ile birlikte yurt sorunu çözüme kavuşmuş olacaktır.” dedi.

SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Düzenlenen pogram sonunda Gebze KYK Yurt Müdürü Resul Kotan’da söz alarak, gerek sosyal medyada ve gerekse öğrenciler arasında dile getirilen, yurdun bir binasında oluşan çatlaklar için açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada çıkan haber ve yorumların aksine bu çatlakların 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen depremle oluşmadığını belirten Kotan, “ Yurdumuz 1991 yılında yapılmış, geçen zaman içerisinde zeminin oturması ile, taşıyıcı kolonlar ile duvarlar arasında çatlaklar oluşmuştur. 2015 yılından önce yapıldığı gibi 2015 yılında göreve başladığı günden itibaren zaten bu çatlaklar üzerine gidilmiş, Çevre İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Teknik Ekibi ve Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli zemin ve taşıyıcı mukavemet testleri yapılmıştır. Düzenlenen rapor ile yurdumuzun kullanılmasında sakınca bulunmamıştır. Ancak yeni deprem yönetmeliği çerçevesinde güçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Unutmayınız ki sağlığınız bizim için önemlidir.” dedi

Toplantı sonunda, geçtiğimiz eğitim döneminde yurt öğrencileri tarafından yapılan bir Ebru tablosu, Yurt Müdürü Resul Kotan tarafından konuk Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a hediye edildi.