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Rektör Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, 2020'nin yerli ve milli projelerle başarılara imza atılan bir yıl olmasını diledi.

Rektör Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı

31 Aralık 2019 Salı 14:38

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, yeni yıl tebrik mesajında 2020'nin yerli ve milli projelerle başarılara imza atılan bir yıl olmasını diledi. Rektör Aslan, "2020 yılının ülkemize ve milletimize huzur, sağlık ve başarılar getirmesini, yerli ve milli projelerle; bilim, teknoloji, eğitim ve ekonomi alanlarında yeni başarılara imza atacağımız bir yıl olmasını temenni ederim." ifadesinde bulundu.

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