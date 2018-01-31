Reysaş Lojistik Ortaokulu'ndan ziyaret





Yüzlerce yıllık kadim bir tarihin bugünkü temsilcileri olan bizlerin en önemli konusunun eğitim olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Avrupalı istilacılara ve haçlılara karşı geçmişten gelen bir mücadele olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün bunun da devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bize düşen diğer bir önemli hedef de eğitim noktasında daha çok çalışmak ve hizmet üretmektir” dedi.

“BÜYÜK TÜRKİYE’MİZİN DE TEMELİ OLACA”

“Eğitimin yanı sıra spora, sporcuya ve spor tesislerimize büyük yatırımlar yaptık ve yapıyoruz” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu nedenle çocuklarımıza ve gençlerimize beden sağlığı için yapılan yatırımlar aynı zamanda geleceğin modern ve model Kocaeli’sinin ve büyük Türkiye’sinin de temeli olmaktadır. Her zaman sporu ve sporcuları destekliyoruz. Okullara yaptığımız malzeme yardımları, inşa ettiğimiz spor salonları ile gençlerimizin hem sağlıklı bir beden yapısına kavuşmasını, hem de zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamış olduk” diye konuştu.

“YATIRIMLARIMIZ MEYVELERİNİ VERİYOR”

“Alanı müsait okullara kapalı spor salonu inşa ediyoruz” vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Her isteyen okula masa tenisi seti hediye ediyoruz. Gençlerimizin hem ruhsal, hem de fiziksel gelişimine katkıda bulunmuş oluyoruz. Her ilçeye spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzları yapıyoruz. Bu yatırımlarımız meyvelerini veriyor, Kocaeli’nden dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkmaya başladı” ifadelerini sarf etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.