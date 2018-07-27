Rizeliler Şölene Renk Kattı







Program öncesi sahilde adeta adım atacak yer kalmazken, Rizeliler Dernek Yönetimi protokolü Rize’nin yöresel yemekleriyle ağırladı. Yöresel sanatçılarla başlayan gecede Rizeliler Derneği Başkanı İsmail Kurt yaptığı selamlama konuşmasında geceye katılan herkese teşekkür ederken, “bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rizeliler Derneği olarak hemşerilerimizin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle bölgemize değer katma çabası içindeyiz. Bu güzel akşamda da Rize ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz, herkese iyi eğlenceler diliyorum. ” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN’IN HEMŞERİLERİNE SELAM OLSUN

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı selamlama konuşmasına geceye katılanları selamlayarak başlarken “Bu akşam neşeli insanların memleketi, hırçın Karadeniz’in en asi kıyısı olan Rizedeyiz, Rizeliler Darıca’ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeşil yaylaları, derin vadileri ve kaleleriyle bir tabiat cennetidir Rize. Ülkemizin en güzel yaylası Ayder Yaylası, İkizdere Yaylası ve Ilıca Kaplıcaları, mıhlaması, fındığı, çayı, Anzer balı, tulum ve horonu ile Rizedeyiz bu akşam.

Yiğitliği ile kararlılığı ile dünyadaki mazlumların umudu, suskun dünyanın hür sesi, Dünya lideri, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rizeli hemşerilerim, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Gecenin finalinde sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo,anlattığı birbirinden komik fıkralarla sahne performansını süslerken, söylediği hareketli parçalarla, protokolün yanı sıra binlerce insana horon oynatarak geceye damga vurdu. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, sahilin her noktasında horon oynayan Rizeliler güzel görüntüler oluşturdular.





