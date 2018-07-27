Rizeliler Şölene Renk Kattı

BAŞKAN ERDOĞAN’IN HEMŞERİLERİNE SELAM OLSUN
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı selamlama konuşmasına geceye katılanları selamlayarak başlarken “Bu akşam neşeli insanların memleketi, hırçın Karadeniz’in en asi kıyısı olan Rizedeyiz, Rizeliler Darıca’ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeşil yaylaları, derin vadileri ve kaleleriyle bir tabiat cennetidir Rize. Ülkemizin en güzel yaylası Ayder Yaylası, İkizdere Yaylası ve Ilıca Kaplıcaları, mıhlaması, fındığı, çayı, Anzer balı, tulum ve horonu ile Rizedeyiz bu akşam.
Yiğitliği ile kararlılığı ile dünyadaki mazlumların umudu, suskun dünyanın hür sesi, Dünya lideri, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rizeli hemşerilerim, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.
Gecenin finalinde sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo,anlattığı birbirinden komik fıkralarla sahne performansını süslerken, söylediği hareketli parçalarla, protokolün yanı sıra binlerce insana horon oynatarak geceye damga vurdu. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, sahilin her noktasında horon oynayan Rizeliler güzel görüntüler oluşturdular.