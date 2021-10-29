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Robotların 29 Ekim Gösterisi Beğeni Topladı

Büyükşehir Bilim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin kodladığı robotlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını özel koreografiyle kutladı

Robotların 29 Ekim Gösterisi Beğeni Topladı

29 Ekim 2021 Cuma 08:55

 

Kocaeli Bilim Merkezi Proje Üretim Fabrikası Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin özel olarak hazırladıkları robotlar,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Özel olarak kodlanan Robotların Türk Bayrağı eşliğinde gerçekleştirdikleri gösteri
büyük beğeni topladı.

 

CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL PROGRAMLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimiz kuruluşunun 98. yılında 98 Robotik Kodlama Atölyesinin açılışını
gerçekleştirdi. KODELİ Projesi tanıtım programının ardından Bilim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı robotlar
vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bilim Merkezi Proje Üretim Fabrikası Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin
özel olarak hazırladıkları robotlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına damga vurdu.

 

YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ

Robotik Dans Grubu adı verilen robotlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak programlandı. Özel koreografi
kapsamında robotlar Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği ‘Atabarı’ eşliğinde bayraklarla dans etti.

 

 

 





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