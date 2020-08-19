Rodos'un Fethi belgeselini kaçırmayın

Yapım ve yönetmenliğini 45 yıldan beri ulusal ve uluslararası belgeselcilik yapan gazeteci İsmail Kahraman’ın üstlendiği Belgesel Yayıncılık Programı, Türkiye’nin tarih ve medeniyetine ışık tutuyor. Yurt dışı ve yurt içinde sayısız belgeseller çekerek bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaran, bilinenleri ise hatırlatarak hafızalarda canlı tutan İsmail Kahraman, Devri Alem Belgesel Programı ile her gün TGRT Belgesel TV ekranlarında sizlere. Yarın ekranlara gelecek olan Devri Alem belgeselinin yayın saati aşağıdaki gibidir.

20.08.2020 Perşembe günü Rodos’un Fethi Belgeseli, 07:00, 07:30 saatleri arasında, tekrarı 03:30, 04:00 saatleri arasında yayınlanacak.