banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rodos'un Fethi belgeselini kaçırmayın

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık bünyesinde hayata geçirilen Devri Alem Belgesel Programı, TGRT Belgesel TV ekranlarında sizlerle buluşuyor.

Rodos'un Fethi belgeselini kaçırmayın

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:56

Yapım ve yönetmenliğini 45 yıldan beri ulusal ve uluslararası belgeselcilik yapan gazeteci İsmail Kahraman’ın üstlendiği Belgesel Yayıncılık Programı, Türkiye’nin tarih ve medeniyetine ışık tutuyor. Yurt dışı ve yurt içinde sayısız belgeseller çekerek bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaran, bilinenleri ise hatırlatarak hafızalarda canlı tutan İsmail Kahraman, Devri Alem Belgesel Programı ile her gün TGRT Belgesel TV ekranlarında sizlere. Yarın ekranlara gelecek olan Devri Alem belgeselinin yayın saati aşağıdaki gibidir.

20.08.2020 Perşembe günü Rodos’un Fethi Belgeseli, 07:00, 07:30  saatleri arasında, tekrarı 03:30, 04:00 saatleri arasında yayınlanacak.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Haluk Dursun ile Belgeselcilik Anılarım Haluk Dursun ile Belgeselcilik Anılarım
Kaçak elektrik kullanımı son bulacak mı? Kaçak elektrik kullanımı son bulacak mı?
Çayırova'daki yangın korkuttu Çayırova'daki yangın korkuttu
Gebze'de yol çalışmaları devam ediyor Gebze'de yol çalışmaları devam ediyor
“Yaramaz Notalar” çocuklar için geliyor “Yaramaz Notalar” çocuklar için geliyor
Yılmaz’dan Çiftçi’ye Ziyaret Yılmaz’dan Çiftçi’ye Ziyaret
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Haluk Dursun ile Belgeselcilik Anılarım
Bir yıl önce elim bir trafik kazası sonucu Van’ın Erciş ilçesinde 19 Ağustos 2019’da vefat eden Kültür...

Haberi Oku