Rodriguez “3.6 milyon Suriyeli göçmen Türk toplumuna entegre olmuş”

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez, Kartepe Zirvesinde “Mutluluğun Şehirle bir ilgisi olmalı” konulu özel oturumda bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez “3.6 milyon Suriyeli göçmen Türkiye’de topluma başarılı bir şekilde entegre olmuş” açıklamasında bulundu.

2019 KARTEPE ZİRVESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katıldığı "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularının ele alındığı “Kartepe Zirvesi-2019” ilk gününde özel oturumlarla devam etti. “Mutluluğun Şehirle bir ilgisi olmalı” konulu özel oturumda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez izleyiciler ile bir araya geldi.

“SÜRDÜRLEBİLİR KALKINMA ÖNCE ŞEHİRLERDE BAŞARILMALI”

Özel oturumun açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez, “Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bir itirafta bulunmak istiyorum. Şehir konusunda uzman değilim. Türkiye gibi bir ülkede sanayileşmiş bir ülkede sürdürülebilir kalkınma isteniyorsa bunun önce şehirlerde başarılması gerekiyor. Küreselleşmiş dünyanın 2050 yılına bakıldığında şehirlerin nüfusu şuandakinin iki katına çıkacak. Türkiye’de çok fakir mahalleler yok. Şehirlerde dikkat çekilmesi gereken yerler var ama büyük fakir mahalleler yok. Bu Türkiye’nin bir başarı hikayesidir. Ben dünyada birçok ülkede çalıştım. 1990’lı yıllarda 4 sene Çin’de bulundum. Oradalar da çok fazla büyük fakir mahalleler bulunuyordu. Türkiye’ye geldiğimde bunu görmedim. Buna çok sevindim” şeklinde konuştu.

“ŞEHİRLERDE ÇEVRENİN KORUNMASI GEREKİYOR”

Şehirleşmenin göç sorununu beraberinde getirdiğini ifade eden Rodriguez, “İç göçler ve uluslararası alınan göçler ile ilgili yapılan çalışmalar, o ülkenin şehir düzeninin korunmasına yönelik hizmetlerdir. 3.6 milyon Suriyeli göçmen Türkiye’de topluma başarılı bir şekilde entegre edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmada herkesin bu kalkınma içerisine alınması gerekiyor. Her insan bu kalkınma içerisinden olmalı. Sürdürülebilir kalkınma politikaları ülke ve küresel olarak belirleniyor. Bunların yanı sıra küçük ölçekteki yerleşim yerlerinde de sürdürülebilir kalkınma gerekiyor. Çevre düzenin sadece şehir merkezlerinde değil, şehir kenarlarının ve küçük yerleşim birimlerinin de düzenli bir çevreye kavuşması gerekmektedir. Şehirlerin içerisinde çevrenin korunması ve genişletilmesi gerekiyor. Şehirlerde sosyal, kültürel ve diğer pek çok konuda başarının sağlanması için belediyelere önemli görevler düşmektedir” dedi.

“ŞEHİR GÜVENLİYSE MUTLUSUNUZDUR”

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ise konuşmasında; “İlk algılama olarak şehir önemlidir. Hangi şehir insanı mutlu eder derseniz, yaşadığınız şehir güvenliyse o şehir insanı mutlu eder. Kendinizi güvende hissediyorsanız o şehirde mutlusunuzdur. Bir diğer kavram özgürlüktür. Kendinizi özgür hissediyorsanız o şehirde mutlusunuzdur. Şehirle en önemli konu tabiat ile ilişkisidir. Bir şehri tabiat ile ilişkisi kesilmemelidir” açıklamasında bulundu.