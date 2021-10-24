Romanlar Sorunlarına Kocaeli’de Çözüm Aradı





Anadolu topraklarının en zengin kültürlerinden birine sahip olan Romanların sorunları Kocaeli’de masaya yatırıldı. Türkiye’de ilk kez Romanların sorunlarına yönelen ve hayata geçirdiği hizmetlerle örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Romanları Kocaeli’de bir araya getirdi. Roman Çalıştayı ile sorunlar akademik ortamda masaya yatırılarak, çözümleri ortaya kondu. Çalıştay’da; 2019 yılında Roman vatandaşların, eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konularındaki sorunlarının iyileştirilmesine yönelik yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi esas olarak ele alındı.

25 AYRI KENTTEN 200 YÖNETİCİ KATILDI

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan başkanlığındaki Çalıştay öğleden sonra çalışmalarına başladı. Çalıştaya, Kocaeli Roman Dernekleri ve Federasyonunun yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 25 ayrı kentte faaliyet gösteren Roman Derneklerinden 200’e yakın yönetici katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ BELGESİ ESAS ALINDI

Sabah gerçekleştirilen açılış programının ardından salonda eğitim, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve istihdam masaları kuruldu. Söz konusu maddeler, 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi’ne uygun olarak belirlendi.

MASALARDA SORUNLAR KONUŞULDU, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NOT EDİLDİ

Salonda; eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konularında masalar oluşturuldu. Her masada katılımcıların yanı sıra moderatör ve raportörler yer aldı. Masalarda öncelikli olarak konu başlıkları ile ilgili sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri not edildi. Yenilenmesi düşünülen Romanlara yönelik strateji belgesindeki hususlar da öncelikli olarak görüşüldü.

















