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Romanlardan Çakır'a destek!

'Irkçılıkla Mücadele Haftası' kapsamında Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Mevlana Mahallesi’ni ziyaret eden Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, slogan ve alkışlarla karşılandı.

Romanlardan Çakır'a destek!

28 Mart 2019 Perşembe 10:53

BALIK TUTMAYI ÖĞRETECEĞİZ

7’den 70’e roman vatandaşların yoğun katılım sağladığı ziyarette konuşma yapan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, "Romanlarımıza balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreteceğiz. Belediye olarak meslek kursları ile istihdam oluşturacağız. Sizleri yakından tanıyan birisiyim. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Romanlar için daha güzel günler gelecek" dedi. 

OKUMA-YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK

Mahalle Sakinlerinin kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı onur duyduğunu ifade eden Serap Çakır, "Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımızın eğitimine büyük önem vereceğiz. Okul çağına gelmiş çocuklarımızın okula başlaması için maddi-manevi tüm desteğimizi sunacağız. Okuma-yazma bilmeyen kadın kalmayacak" ifadelerini kullandı. 

ROMANLARDAN DESTEK SÖZÜ

Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır'ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, "Romanlar seninle gurur duyuyor. Serap Çakır başkan" sloganı atıp 31 Mart için destek sözü verdi. 

SORUNLARI VE EKSİKLERİ NOT ALDI

Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, Mevlana Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk'ü de ziyaret etti. Mahalle hakkında bilgi alan Serap Çakır, sorunları ve eksikler not aldı. Serap Çakır'ı tebrik ederek başarılar dileyen Muhtar Öztürk, 31 Mart seçimlerinin Gebze'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu


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