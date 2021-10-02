“Romanlarla İlgili Çalışmalarımızla Türkiye’ye Örnek Olduk”









Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumartesi günü gerçekleştirilen Kocaeli Roman Toplu Sünnet Şöleni’ne katıldı. Çocukların ve ailelerinin yoğun sevgi ve tezahüratlarıyla Sünnet Şöleni’nin düzenlendiği Fuar alanına gelen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’nde Romanlar için bir çok proje ve hizmet gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Türkiye’de Romanlarla ilgili çalışmalar Kocaeli’nde başladı. Romanlarla ilgili çalışmalarımızla Türkiye’ye örnek olduk” dedi.

ÇOCUKLARIN YANINDA OLDULAR

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumartesi günü Fuar Güneş Sahnesi’nde renkli ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen Kocaeli Roman Toplu Sünnet Şöleni’ne katıldı. Şölende Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sındıra Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar, Roman Dernekleri Başkanları da yer aldı.

KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ OKUNDU

Kocaeli Roman Toplu Sünnet Şöleni’nde, sünnet ettirilen 230 çocuk için Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu.

YAŞAM HEYECANINIZ HİÇ EKSİLMESİN

Şölende bir konuşma yapan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sözlerine, “Neşeniz bol olsun, içinizdeki yaşama heyecanı hiç eksilmesin, tüm hayatınız boyunca devam etsin” diyerek başladı.

ÇALIŞMALARIMIZLA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDUK

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Roman vatandaşlar için gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekti. Roman dernekleriyle birlikte Roman mahallelerinde projeler yürütüldüğünü kaydeden Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Romanlarla ilgili çalışmalar Kocaeli’nde başladı. Bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Türkiye’de Romanlarla ilgili çalışmalar Kocaeli’nde başladı. Romanlarla ilgili çalışmalarımızla Türkiye’ye örnek olduk. Bin Roman Bin Keman Projesi ve etkinliklerimiz hala hafızlarda, çok güzel etkinlik ve festivaller yaptık” şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİSİ ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ

Tüm bu etkinliklerde en önem verdiklerinin ise çocukların eğitimi olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Büyükakın, “Onların eğitimi için Roman mahallelerinde Bilgi Evlerimizi açtık. Bu ve buna benzer çalışmalardan biri de Mehter Takımımızdır. İşte bugün de çocuklarımızın Sünnet Şöleni”nde bir aradayız” dedi.

ALLAH DAMATLIKLARINI DA GÖSTERSİN

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Roman Toplu Sünnet Şöleni kapsamındaki eğlencelere katılan tüm çocukların mutluluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Konuşmasında ailelere seslenen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ailelerimizi tebrik ediyorum. Allah damatlıklarını da göstersin inşallah. Sizlerin içinizdeki bu coşku, yapılan her şeye değer. Biz farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyoruz. Roman kardeşlerimiz bu kentin zenginliğidir. Bundan sonra da böyle devam edecektir” dedi.

BAŞKAN ÇOCUKLARA ALTIN TAKTI

Konuşmanın ardından Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sahneye gelen çocukları tebrik ederek, altın hediye etti. Protokol üyeleri ve çocukların katılımıyla toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Altın hediyelerini alan çocuklar ise fuar alanında kurulan Toplu Sünnet Şöleni Hatırası Standında aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Çekilen fotoğraflar ailelere teslim edildi.

KRAL ŞAKİR MÜZİKALİ İLE EĞLENDİLER

Sünnet Şöleni akşam saatlerinde Kral Şakir Müzikali ile daha da eğlenceli hale geldi. Çocuklar interaktif müzikalde gönüllerince eğlenerek, unutamayacakları bir gün yaşadı.





























