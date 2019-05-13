Rönesans Holding Genç-İMO Buluşması

Türkiye’nin en büyük inşaat firmalarından biri olan Rönesans Holding, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Kocaeli Genç-İMO üyeleri ile buluştu.



Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarının başında gelen Rönesans Holding’in geleceği tasarlayan gençlerle buluştuğu “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” semineri geçtiğimiz hafta içi Kocaeli Üniversitesi Savaş Ayberk Konferans Salon’unda gerçekleştirildi. Seminerde kurumsal firmaların yeni mezun olacak öğrencilerden beklentileri, işe alımlarda dikkat edilen hususlar, doğru CV hazırlama yöntemleri ve mini mülakatlar

gerçekleştirildi. Seminer Mimar Nil Ciritoglu ve Kalite Direktörü Ateş Beşibirlik’in sunumu ile başladı. Oldukça verimli geçen seminerde öğrenciler sektörün dinamikleri hakkında fikir alışverişi yapma imkanı buldular.



Seminer, Genç-İMO Başkanı Muharrem Önder tarafından Mimar Nil Ciritoglu ve Ateş Beşibirlik’ katkılarından dolayı plaket takdimi verildikten sonra soru cevap şeklinde son buldu.