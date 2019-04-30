Rotasız Seyyah Kocaeli'de

“Rotasız Seyyah” olarak sosyal medyada fenomen olan ve bin günde 70 ülke gezen Mehmet Genç’in son rotası 11. Kocaeli Kitap Fuarı oldu.

8 yıl önce ilk kez çıktığı yurt dışı gezisinden sonra seyahat etme tutkusunun peşinden giderek 70 ülke gezen, hem de sosyal medya fenomeni olan Samsunlu Mehmet Genç, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. “Rotasız Seyyah Yol Hikâyeleri” konulu söyleşisini Kılavuz Gençlik sahnesinde gerçekleştiren Mehmet Genç; “Dünyayı gezmeyi kendime hedef koydum ve bin günde 70 ülke gezdim” dedi.

“DÜNYAYI GEZMEYİ” KENDİME HEDEF KOYDUM

Mehmet Genç'in hayatı 2010 yılında çalıştığı bir bilişim firmasının kendisini eğitim için iki haftalığına Tayvan'a göndermesiyle değişti. İlk yurt dışı seyahati olan Genç, artık ofis ortamında çalışamayacağına karar verdi. Yeterli maddi imkanı olmamasına rağmen kendisine dünyayı gezme hedefi koyan Mehmet Genç, işten ayrıldıktan sonra yola koyuldu. “Dünyayı Gezme” hedefini gerçekleştirmek isteyen Mehmet Genç, 2014 yılında Latin Amerika gezisi sonrası tek yön bilet alarak çıktığı yolculuğunu 2 yıl 270 günde tamamladı.

8 YILDA 70 ÜLKE GEZDİM

8 yılda 70 ülke gezen ve her gün seyahatinden notları takipçileriyle paylaştığı sosyal medyada fenomen olan Mehmet Genç; “2014 yılında bin günlük bir projeye başladım. Param yoktu ama Türkiye’ye hiç uğramadan bin gün gezmek istiyordum. Bunun için sosyal medyayı kullandım. Bin günde 70 ülke gezdim. Sosyal medyada fotoğraf paylaştıkça takipçim arttı. Takipçimin artması bana sponsor olarak geri döndü. Bu projemin ardından tren ile yolculuk yapmaya başladım. İstanbul Halkalı’dan başlayan tren yolculuğumda Özbekistan’a kadar 41 ülke gezdim. Türk soylarından gelen insanları ziyaret ettim. Yaptığım yolculukta en zor geçeni çöl oldu” dedi.



GENÇKEN DÜNYAYI GEZİN

Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Genç; “Herkes yaşlandığında Dünyayı gezmek ister, ben bunu yanlış buluyorum. İmkan varsa genç yaşta gezmekten yanayım. Yaşlandığında insanda enerji kalmıyor. İnsanın enerjisi varken dünyayı gezmeli” ifadesini kullandı.