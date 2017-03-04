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RTÜK, PKK Yanlısı 3 Kanalı kapatıyor!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yurt dışından Türkiye aleyhine yayın yapan ve terör örgütü PKK yanlısı News Channel TV, Ronahi TV ve Sterk TV'nin yayınlarının durdurulması için Fransız uydu şirketi Eutelsat yetkilileriyle görüşmeleri başlattı.

RTÜK, PKK Yanlısı 3 Kanalı kapatıyor!

04 Mart 2017 Cumartesi 12:37


RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul terör örgütü propagandası yapan kuruluşların peşini yurt dışında da bırakmıyor. Bu kapsamda, RTÜK Türkiye'ye yönelik yabancı uydular üzerinden yayın yapan kanalların yayınlarının durdurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fransız Eutelsat şirketiyle iletişime geçerek terör örgütü PKK'yı destekleyen yayınlar yapan Med Nuçe TV ve Newruz TV ile FETÖ'ye ait Mefküre TV'nin kapatılmasını sağlayan RTÜK, 1 Mart'taki toplantısında Türkiye aleyhine yayın yapan ve terör örgütü PKK yanlısı News Channel TV, Ronahi TV ve Sterk TV'nin yayınlarının da durdurulmasını kararlaştırdı. Bu çerçevede, bu kanalların yayın yaptığı Hotbirt uydusunun sahibi Eutelsat şirketi yetkilileriyle görüşmeler başlatıldı.

AA

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