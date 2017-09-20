Ruhi Su GEBZE'de anılıyor.

20 Eylül 1985 tarihinde hayata veda eden çok sesli müziğimizin öncülerinden usta sanatçı Ruhi Su, ölümünün 32. yıldönümünde Gebze de anılıyor.

Halk müziğinin ve Devlet Operasının en önemli sanatçılarından Büyük Ozan Ruhi Su, ölümünün 32. yılında Gebze de, Bilim Sanat Kooperatifi (BİLKAR) tarafından anılacak.



BİLKAR Genco Erkal Sahnesinde gerçekleşecek etkinlikte Ruhi Su’nun şiirleri söylenecek, türküleri okunacak. Ayrıca Ruhi Su’nun 1981 yılında Avusturalya da gerçekleştirdiği konserin gösterimi yapılacak.

Etkinlikle ilgili bilgi veren yazar Halil Yeni geçtiğimiz dönem Kültür Sanat söyleşileri kapsamında birbirinden değerli etkinlikler yaptıklarını yeni dönem de de benzer etkinlikler planladıklarını ve bunun ilk adımının Ruhi Su etkinliği olacağını söyledi. Sanat ve mücadele insanı olan Ruhi Su’nun herkes tarafından bilinmesi ve dinlenilmesi gerektiğini söyleyen Halil Yeni, 23 Eylül Cumartesi 18.00 ‘da BİLKAR Genco Erkal sahnesinde gerçekleştirecekleri etkinliğe tüm Ruhi Su severleri davet etti.