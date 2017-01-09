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Rus diplomat evinde ölü bulundu!

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli Andrei Malanin evinde ölü olarak bulundu.

Rus diplomat evinde ölü bulundu!

09 Ocak 2017 Pazartesi 22:42

Yunan basın yayın organları, 55 yaşındaki Andrei Malanin isimli  diplomatın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda Atina’nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü  bulunduğunu duyurdu.
 
Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet  Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.

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