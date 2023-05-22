Rusların Büyük Kafkas Sürgünün de Çerkez ve Abaza Soykırımı

Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcininnotdefteri köşesinde 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz









https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/ruslarin-buyuk-kafkas-surgunun-de-cerkez-ve-abaza-soykirimi.html





Çerkes Abaza ve Kafkas Sürgünü ve 159. Yıl önce Kandıra Babalı Sahillerinde yaşanan Dram her yıl 21 Mayıs’ta hatırlanır.

Çarlık Rusya Kafkaslar’da ve Türkistan ortadaysa da yaptığı Soykırım ve Mezalimi hiç unutmamamız gerekiyor

Bu gün kendi soyundan kendi ırkından ve kendi dininden Ukrayna halkına mezalim ve soykırım yapan Rusların ve Çin in Oftasya Türkistan da yaptığı soykırımı 50 yıla yaklaşan gazeteci lik ve belgeselcilik hayatında araştırıp belgesel haline getirdim.

Kafkasya da Çerkez ve Abaza Lara’ Rusların yaptığı soykırımı yazmadan önce Rusların Türkistan’da yaptığı Soykırım Belgeselimizi slzlerle paylaşıyorum



https://m.youtube.com/watch?v=aLFMOr0ZzwI





KANDIRA BABALI DAN CANLI YAYIN





https://www.gazetegebze.com.tr/cerkesler-surgunu-ve-kandira-babali-sahili-makale,1882.html







21 Mayıs Büyük Kafkas Sürgünü Yıl Dönümü



https://m.haberturk.com/kocaeli-haberleri-amp/31151676-cerkes-surgununun-159-yili







Çarlık Rusya’sı tarafından 159 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına sürgün edilen Çerkes Abaza vatandaşlarımızın sahile çıktığı Kandıra İlçesi Babalı Sahili'ne gelmişler ve burada ilk kez Türkiye toprağına ayak basmışlardı.

Gazeteci ve belgeselci olarak ilk kez 2021 yılı 21 Mayıs’ta gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık ile Kandıra Babalı sahiline gidip sabaha kadar burada kalıp belgesel çekimi yapmıştık.

21 Mayıs Çerkez ve Kafkas sürgününün 159 Yılı

Bundan 159. yıl önce 1864 yılında yüzbinlerce Çerkes Abaza ve diğer Kafkasya kökenli insanımız. ve Müslümanlar Çarlık Rus Devleti tarafından sürülüp soy kırıma tabi tutulmuştu.

Yıllardan beri Kandıra Babalı sahilindeki karaya ilk çıkılan yerde anıt yapılacaktı. Bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı tarihi mağara yok oluyor Büyük Kafkas sürgününün izleri siliniyor. Her yıl 21 Mayıs Büyük Kafkas ve Çerkes Sürgünün 159 Yılı.

Çarlık Rusya tarafından büyük Kafkas sürgünü ve Soy Kırımında ebediyete intikal eden tüm insanlarımızı rahmetle anıyoruz.

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Çerkesler Sürgünü ve Kandıra Babalı Sahili başlıklı Gebze gazetesi www.gebzegaxrtesi.comi ve gazete Gebze de yayınlanan 21 Mayıs 2021, tarihli yazısı



https://www.gazetegebze.com.tr/cerkesler-surgunu-ve-kandira-babali-sahili-makale,1882.html



Çarlık Rusya’sı tarafından 157 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes vatandaşlar, Kandıra İlçesi Babalı Sahili'ne gelmişler ve burada ilk kez Türkiye toprağına ayak basmışlardı.

Gazeteci ve belgeselci olarak ilk kez 2021 yılı 21 Mayıs’ta, gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık ile Kandıra Babalı Sahili’ne gidip, sabaha kadar burada kalıp belgesel çekimi yapmıştık.

21 Mayıs Çerkes ve Kafkas sürgününün 159. yılı, bundan 159 yıl önce 1864’te yüzbinlerce Çerkes, Abaza ve diğer Kafkasya kökenli insanınız ve Müslümanlar Çarlık Rus Devleti tarafından sürülüp, soykırıma tabi tutulmuştu.

Yıllardan beri Kandıra Babalı Sahili’ndeki karaya ilk çıkılan yerde tören yapılır, anıt yapılacağı açıklanır. Bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı.

Bugün, büyük Kafkas ve Çerkes sürgününün 159 yılı. 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Babalı Sahili’nde yapılan anma toplantısı ile ilgili haberi sizlerle paylaşıyorum.



https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/news/haberler/3/cerkesler-surgunun-155inci-yilinda-atalarini-/33926





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kandıra Babalı Sahili’nde 21 Mayıs 2019’da düzenlen tören haberi.

Törende, Çerkes vatandaşlar Çarlık Rusya’sı tarafından sürgünde ölen atalarını andı.







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159 YILDIR DİNMEYEN BİR ACI

Çarlık Rusya’sı 1864 yılında bütün Kafkasya’daki milli mücadele hareketleriyle mücadeleyi, PAN-SLAVİZM politikasından SOYKIRIM politikasına dönüştürüp kanlı bir şekilde bastırır, Kafkasya’yı tahakküm altına alır. Rusların Kuban vadisine gitmek, Çar ordusuna katılmak ve Hıristiyan olma seçeneklerini reddeden Çerkesler, ülkelerinden sürgün edildi. 159 yıl önce sürgün edilen Çerkesler, gemilerle Anadolu’nun Karadeniz kıyılarına ulaşmaya çalışır. Açlık, hastalık gemilerin donanımsal yetersizlikleri hikâyeyi ölüm yolculuğuna dönüştürdü. Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla başa çıkmayan birçok gemi Karadeniz kıyılarında battı. Kocaeli’nin Babalı sahiline ulaşan birçok insan da hastalıklarıyla başa çıkamayıp yaşam mücadelelerini kaybetti. Çerkes vatandaşları, 155. yıl nedeniyle düzenlenen anma programında atalarını andı.



https://www.facebook.com/100006270278125/posts/2933625743523073/?d=n