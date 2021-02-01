Rüşvet teklifini reddeden 3 polis ödüllendirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, rüşvet teklifini reddeden 3 polis memurunu makamında kabul etti.

Polis memurlarına teşekkür belgesi ve hediye veren Tipioğlu, asıl ödülün milletin gönlünde yer almak olduğunu, istenen ve beklenen polislik anlayışıyla görev yapmanın önemini vurguladı.

- Olay

Darıca ilçesinde geçen cuma günü, Bayramoğlu Mahallesi'ndeki lüks villada bir kişinin parti düzenlediği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçmişti.

Adrese giden polis ekipleri, kendisini S.A.K. olarak tanıtan kişinin "resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. olduğunu tespit etmişti.

Gözaltına alınan hükümlü O.K. hakkında 3 polis memuruna rüşvet olarak 500 lira nakit ve yaklaşık 400 bin lira değerinde yat teklif ettiği iddiasıyla da işlem yapılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.