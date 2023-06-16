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Rüşvet Ve Dolandırıcılık Suçlarından Yakalanmışlardı: 18 Tüccar ile Kurum Çalışanı Adliyede

Kocaeli merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla fındık alımlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle rüşvet ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

Rüşvet Ve Dolandırıcılık Suçlarından Yakalanmışlardı: 18 Tüccar ile Kurum Çalışanı Adliyede

16 Haziran 2023 Cuma 11:52

  Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca geçmiş yıllarda fındık alımlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu şüpheli şahıslar hakkında 'Rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturmada başlatıldı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli merkezli Sakarya, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Afyon olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonla 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan 3'ü yapılan işlemleri sonrasında serbest bırakılırken 18 şüpheli Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. 
  


İHA
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