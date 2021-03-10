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Rusya'dan sürgün edilen Çerkes ve Abhazlar anısına Kocaeli'de 300 zeytin fidanı dikildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Rusya'dan 157 yıl önce sürgün edilen Çerkes ve Abhazlar anısına 300 zeytin fidanı toprakla buluştu.

Rusya'dan sürgün edilen Çerkes ve Abhazlar anısına Kocaeli'de 300 zeytin fidanı dikildi

10 Mart 2021 Çarşamba 20:55

Çerkes sürgününün 157'nci yılı dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Abhaz Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle Babalı sahilinde 7 bin metrekarelik hatıra ormanı oluşturuldu.

Sürgün edilen Çerkes ve Abhazlar'ın karaya çıktığı noktada düzenlenen programda 300 zeytin fidanı dikildi.

Kocaeli Ahbaz Derneği Başkanı Hasan Konca, kendileri için çok önemli bir yer olan Babalı'da oluşturulan hatıra ormanı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Programa, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra İlçe Jandarma Komutan Hasan Dombaycı, İzmit Orman İşletme Müdürü Hasan Keskin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan katıldı.






AA
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