Rüya Kevser Doğan; Kocaeli'nin gururu oldu.

Binlerce resim arasından finale kalan Kocaelili Rüya Kevser Doğan;
Kocaelililerin, okulunun, ailesinin ve arkadaşlarının gururu oldu. Kocaeli'yi finalde temsil edecek olan
8 yaşında ki Rüya Kevser Doğan'ın çizmiş olduğu resim; finalin en güçlü adayları arasında gösteriliyor.
Daha önce Öğretmenler Günü'nde düzenlenen yarışmada Kocaeli 2.'si olan Rüya Kevser Doğan;
gelecekte büyük bir ressam olmanın hayalini kuruyor. Final sevincini annesi ve yakın dostları olan
Kartepe Belediyesi Sosyal Hizmetlerde vazife yapan Nurdan Köksal teyzesiyle paylaşan Rüya Kevser
Doğan; finale kalmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.
YARIŞMANIN AMACI:
• Tarım ve hayvancılığa olan toplumsal ilgiyi ve farkındalığı arttırmak • Doğa ve
doğal kaynaklar, çiftçilik, hayvancılık ve hayvansal gıda üretiminin toplumun
geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek • Çiftlik hayatına ve hayvan
sevgisine resim yoluyla pozitif bir yaklaşım sağlamak • Öğrencilerin duygu ve
düşüncelerini resim çalışmaları aracılığı ile ortaya koyabilmeleri ve yeteneklerini
paylaşabilmeleri için ortam sağlamak