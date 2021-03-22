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Rüya Kevser Doğan; Kocaeli'nin gururu oldu.

Her yıl geleneksel bir şekilde Alltech Firması tarafından düzenlenen 'Geleceğin Çiftliği' isimli resim yarışmasında; binlerce resim arasında ODDÜ Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulu 3-C sınıfı öğrencisi Rüya Kevser Doğan; finale kaldı.

Rüya Kevser Doğan; Kocaeli'nin gururu oldu.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:57


Binlerce resim arasından finale kalan Kocaelili Rüya Kevser Doğan;
Kocaelililerin, okulunun, ailesinin ve arkadaşlarının gururu oldu. Kocaeli'yi finalde temsil edecek olan
8 yaşında ki Rüya Kevser Doğan'ın çizmiş olduğu resim; finalin en güçlü adayları arasında gösteriliyor.
Daha önce Öğretmenler Günü'nde düzenlenen yarışmada Kocaeli 2.'si olan Rüya Kevser Doğan;
gelecekte büyük bir ressam olmanın hayalini kuruyor. Final sevincini annesi ve yakın dostları olan
Kartepe Belediyesi Sosyal Hizmetlerde vazife yapan Nurdan Köksal teyzesiyle paylaşan Rüya Kevser
Doğan; finale kalmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.
YARIŞMANIN AMACI:
• Tarım ve hayvancılığa olan toplumsal ilgiyi ve farkındalığı arttırmak • Doğa ve
doğal kaynaklar, çiftçilik, hayvancılık ve hayvansal gıda üretiminin toplumun
geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek • Çiftlik hayatına ve hayvan
sevgisine resim yoluyla pozitif bir yaklaşım sağlamak • Öğrencilerin duygu ve
düşüncelerini resim çalışmaları aracılığı ile ortaya koyabilmeleri ve yeteneklerini
paylaşabilmeleri için ortam sağlamak









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