Saadet çadırları dert çadırına döndü

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Temel Karamollaoğlu için kolları sıvayan Saadet Partililer, adliyelere akın ederek on binlerce imzayı topladı. 4 Mayıs Cuma gününden itibaren adliyelerde uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan adliye önlerine kurulan Saadet stantları da vatandaşın yoğun ilgisini çekti. Zaman zaman Saadet Partili yöneticilerin de ziyaret ettiği stantlar, Temel Karamollaoğlu’na imza için gelen vatandaşların da akınına uğradı. Buralarda stant görevlilerine ve Saadetli yöneticilere dert yanan vatandaşlar; ekonomik sıkıntılarından, ülke içi problemlere kadar birçok hususu dile getirdi. Değişimin şart olduğunu belirten vatandaşlar, geleceğe umutla bakmak istediklerini de ifade etti.
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