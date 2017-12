Saadet Çayırova: İsrail Meşrulaşırılıyor

İSRAİL DİYE BİR DEVLET YOK

Saadet Partisi, Kasım ayı ilçe divan toplantısını önceki gün Çayırova ilçe başkanlık binasında gerçekleştirdi. Çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan ilçe başkanı Yusuf Aksu’nun gündeminde Kudüs ve genel gündem vardı. Aksu, konuşmasında şunlara yer yer verdi. Kudüs konusu biz Müslümanların üzerine vazife olan en önemli meselelerden birisidir. İlk kıblemizdir. Son günlerde İsrail tarafından yapılan zulümler ortadadır. İsrail temelde İslam coğrafyasının birbirine düşmesi için ortaya atılmış bir fitne tohumudur. Yaşanan son başkent tartışmasında bile bazı ‘’halkı Müslüman yönetimi Amerikan-İsrail’’ olan bir kısım Müslüman ülkeler İsrail’den yana tavır aldı bile. Bugün ‘’Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti ilan edilmesi bile İsrail’i meşru saymaktır. Hâlbuki İsrail işgalcidir ve bulunduğu topraklardan tamamen sökülüp atılması gerekmektedir. Bu alınan kararlar İsrail’i durdurmaya yetmez İsrail sadece ve sadece güçten anlar. Bugün İsrail, Saadet Partisini terörist gurup olarak ilan etti neden? Çünkü İsrail konusunda tek yolun fiili yaptırım olduğunu söyleyen tek parti Saadet Partisi’dir de ondan. Bu mücadele ikircikli tavırla olmaz. İsrail’in bir terör devleti olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı kendi ifade etti. Biz de günaydın diyoruz fakat ilişkiler geliştirirken, Mavi Marmara ile ilgili kararlar alınırken İsrail terör devleti değil miydi? Kaldı ki İsrail diye bir devlet yok ki başkenti olsun.

DÜNYANIN DEĞİŞİMİNE SEYİRCİ KALIYORUZ

Aksu, ‘’Sadece ülke olarak değil bölge ve dünya olarak badireli bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz asırda insanlık büyük savaşlar yaşadı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında, bölgesel savaşlarda milyonlarca insan öldü ve ülkeler yıkıldı. Bütün bu savaşların bir sebebi vardı. Ülkelerin sınırlarının yeniden çizilmesi ve emperyalist güçlerin kendi çıkarlarını koruma altına almak istemesiydi. Bugün de aynı senaryo sahneye konuluyor. İslam ülkeleri çeşitli bahanelerle işgal ediliyor, terör gruplarıyla coğrafya istikrarsızlaştırılıyor ve çeşitli vesilelerle İslam ülkeleri arasında kavgalar çıkartıp o ülkeleri zayıflatma yoluna gidiyorlar. Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Yemen, Mısır, Somali, Sudan, Arakan, Doğu Türkistan yakıldı yıkıldı darma dağın oldu.



SAADET ÇAYIROVA: İSRAİL MEŞRULAŞTIRILIYOR

Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanı Yusuf Aksu, ‘’ İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) ‘nın aldığı Doğu Kudüs Filistin’in başkenti olsun kararını eleştirerek, ‘’Kudüs’ün doğusu bölgenin %14 ‘lük bir bölümüdür. Bu karar, Kudüs’ün geriye kalan %86’sı yani Batısının da İsrail’in olsun anlamına gelmektedir. Burada alınması gereken karar, doğusuyla batısıyla Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu ve İsrail’in bulunduğu tüm topraklarda işgalci olduğu ve derhal defolup gitmesi gerektiği’’ olmalıydı dedi.

Aksu, ‘’Sadece ülke olarak değil bölge ve dünya olarak badireli bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz asırda insanlık büyük savaşlar yaşadı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında, bölgesel savaşlarda milyonlarca insan öldü ve ülkeler yıkıldı. Bütün bu savaşların bir sebebi vardı. Ülkelerin sınırlarının yeniden çizilmesi ve emperyalist güçlerin kendi çıkarlarını koruma altına almak istemesiydi. Bugün de aynı senaryo sahneye konuluyor. İslam ülkeleri çeşitli bahanelerle işgal ediliyor, terör gruplarıyla coğrafya istikrarsızlaştırılıyor ve çeşitli vesilelerle İslam ülkeleri arasında kavgalar çıkartıp o ülkeleri zayıflatma yoluna gidiyorlar. Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Yemen, Mısır, Somali, Sudan, Arakan, Doğu Türkistan yakıldı yıkıldı darma dağın oldu. Dünyada sadece İslam ülkelerinde savaş ve terör gurupları var. Her yerde bir VAHŞET var. Birileri bu dünyayı yeniden planlamak, yeniden organize etmek ve kendi menfaatlerini çeşitli vesilelerle teminat altına almak istiyor. Bunları bilmeden bir politika oluşturmaya kalkarsanız komşumuz Irak’ın bölünmesi için yapılan işgali kimyasal tehdit olarak görürsünüz. Suriye iç savaşını zalim Esad’a isyan olarak görüp sınırımızda bir terör devletinin kurulmaya çalışılmasını çok çok geç görürsünüz. Bunları bilmezseniz on beş yıl tek başına iktidar olduktan sonra aldandık ve aldatıldık deyip mağdur edebiyatı yaparsınız. Bunları bilmezseniz asırlık düşmanımız Rusya ile dostuz deyip on verip 3 alırsınız. Bizler Saadet Partisi olarak savaştan kavgadan yana değiliz. Biz savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, sömürü değil samimi işbirliği, üstün görme değil eşitlik, baskı ve tahakküm değil insan hakları ve gerçek demokrasi diyoruz. Bu değerler üzerinden yeni ve adil bir dünyanın kurulması için siyaset yapıyoruz’’ dedi.

Saadet Partisi Çayırova İlçe Teşkilat Başkanı Murat Demiral, ‘’Herkes şunu bilsin ki, İslam birliği mutlaka ama mutlaka kurulacak. Buna inanmayan varsa yarın İslam birliği kurulduğunda mahcup olacaktır. Bugün süper güçler diye belirtilen ABD, İSRAİL, RUSYA yâda diğerlerini yıkılmaz sananlar, ABD müttefikimiz, İsrail dostumuz diyenler tarihe baksınlar. Yıkılmaz denen onlarca imparatorluk yıkılıp gitti. Allah ayetinde inananlar için buyuruyor. ‘’Korkmayın ben sizinleyim’’ diyor. Bir kısım Müslüman idareciler ise Siyonizm’den ve küresel emperyalistlerden korkuyor. Allah, güçlüden yana değil haklıdan yanadır. Mutlaka ve mutlaka adil bir dünya, İSLAM BİRLİĞİ ile birlikte inşa edilecektir dedi.

Toplantının yerel gündem bölümünde söz alan Saadet Partisi Çayırova Belediye meclis üyesi Ali Uçar yerel gündeme dair açıklamalarda bulundu ve toplantıya katılan partililerin sorularını yanıtladı. Saadet Partisi’nin Çayırova belediye denetimine alınmadığını belirten Uçar, ‘’korkunuz nedir? Denetimden neyi kaçırıyorsunuz? 11 bin Çayırova’lı vatandaşın oylarıyla seçilen meclis üyelerini yok saymanızdaki korkunuz nedir? Komisyonlara neden almıyorsunuz. Evraklı bilgi taleplerimiz bir yıl geçmesine rağmen verilmiyor ve bunun yasal hakkımız olduğunu söylediğimizde gidin mahkemeye verin diyorlar. Kimi kime şikâyet edeceğiz ki! İki yıl önce Şekerpınar’da bir fabrikaya usulsüz arazi satışı yapılmış ve tarafımızdan mahkemeye verilerek satış durdurulmuştu. Mahkeme 2 yıl sonra bu konuya bilirkişi atıyor fakat mahkeme süreci devam eden yeri alan kişi istinat duvarı bile yapmış. İtiraz ediyoruz ve sonuç nemi? ‘’mahkemeye gidin’’ deniliyor. İlahi adalet er yâda geç tecelli edecektir ve gerçekler ortaya çıkacaktır fakat bu süreçte Çayırova halkı zamanını ve kaynaklarını kaybetmiş olacaktır’’ dedi.

Dünyada sadece İslam ülkelerinde savaş ve terör gurupları var. Her yerde bir VAHŞET var. Birileri bu dünyayı yeniden planlamak, yeniden organize etmek ve kendi menfaatlerini çeşitli vesilelerle teminat altına almak istiyor. Bunları bilmeden bir politika oluşturmaya kalkarsanız komşumuz Irak'ın bölünmesi için yapılan işgali kimyasal tehdit olarak görürsünüz. Suriye iç savaşını zalim Esad'a isyan olarak görüp sınırımızda bir terör devletinin kurulmaya çalışılmasını çok çok geç görürsünüz. Bunları bilmezseniz on beş yıl tek başına iktidar olduktan sonra aldandık ve aldatıldık deyip mağdur edebiyatı yaparsınız. Bunları bilmezseniz asırlık düşmanımız Rusya ile dostuz deyip on verip 3 alırsınız. Bizler Saadet Partisi olarak savaştan kavgadan yana değiliz. Biz savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, sömürü değil samimi işbirliği, üstün görme değil eşitlik, baskı ve tahakküm değil insan hakları ve gerçek demokrasi diyoruz. Bu değerler üzerinden yeni ve adil bir dünyanın kurulması için siyaset yapıyoruz'' dedi.

Saadet Partisi Çayırova İlçe Teşkilat Başkanı Murat Demiral, ‘’Herkes şunu bilsin ki, İslam birliği mutlaka ama mutlaka kurulacak. Buna inanmayan varsa yarın İslam birliği kurulduğunda mahcup olacaktır. Bugün süper güçler diye belirtilen ABD, İSRAİL, RUSYA yâda diğerlerini yıkılmaz sananlar, ABD müttefikimiz, İsrail dostumuz diyenler tarihe baksınlar. Yıkılmaz denen onlarca imparatorluk yıkılıp gitti. Allah ayetinde inananlar için buyuruyor. ‘’Korkmayın ben sizinleyim’’ diyor. Bir kısım Müslüman idareciler ise Siyonizm’den ve küresel emperyalistlerden korkuyor. Allah, güçlüden yana değil haklıdan yanadır. Mutlaka ve mutlaka adil bir dünya, İSLAM BİRLİĞİ ile birlikte inşa edilecektir dedi.

