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Saadet Kocaeli’ye Çifte Ziyaret

Geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine getirilen Nurettin Çelik’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Saadet Kocaeli'ye Çifte Ziyaret

10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:25

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’na genel başkan yardımcılığı görevinin verilmesinin ardından Kocaeli İl Başkanlığı görevine getirilen Nurettin Çelik ‘e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ziyaretlerden ilki yılbaşında yapılan gerçekleştirilen kongre ile İZKANDER başkanlığına seçilen Hüseyin Öz ve yönetimi tarafından yapıldı. Hüseyin Öz yapılan ziyarette İZKANDER’in gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsederek Nurettin Çelik’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yapılan ziyaret dolayı teşekkürlerini sunan Nurettin Çelik Kocaeli’nde yapılan bu faaliyetlerden memnuniyetlerini dile getirerek yapılan çalışmaların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İkinci ziyaret ise Kocaeli Vanlılar Derneği tarafında gerçekleştirildi. Dernek başkanı Murat Güvercin ve yönetiminden gerçekleştirilen ziyarette, Güvercin, Çelik’in yeni görevinin ülke ve kent adına hayırla vesile olması temennisinde bulunarak dernek çalışmalarından bahsetti.

Güvercin ve yönetimine teşekkürlerini ileten Nurettin Çelik, ‘’Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı bu zor dönemlerde birlik ve beraberlik adına yapılan her faaliyete destek olacağız.’’ İfadelerini kullanarak dernek çalışmarının kent ve ülke adına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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