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Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Başta teröre kurban verdiğimiz şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, 'Başta teröre kurban verdiğimiz şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.

23 Kasım 2021 Salı 13:18

Öğretmenler günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Türel, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri gördüğü bir Türkiye’nin tesis edilmesini temenni ediyor, başta teröre kurban verdiğimiz şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum, hayatını eğitim davasına adamış, yarınların inşa edilmesi yolunda gayret sarf eden, gecelerini gündüzlerine katan öğretmenlerimizin, içinde bulunduğu şartları ve yüreklerinde taşıdıkları eğitim aşkını canı gönülden anlayabiliyorum.

Öğretmenlerimiz her türlü hürmet ve iltifatı hak etmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, öğretmenlerimizin ellerinde yetişmektedir.

Fakat bugün ülkemizde öğretmenlerimize hak ettikleri değer ne yazık ki verilmemektedir. Maalesef; gerek çalışma şartları, gerek gördükleri muamele, gerekse maaş durumları iyi değildir.

Bu kronik sorunların yanı sıra, bir de şiddet gören, atanamayan, teröre kurban verdiğimiz öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Bu yürek parçalayan durumlar, öğretmenlerimizin içinde bulunduğu acı tablonun en net örnekleridir.

Türel “çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin geleceğine yön veren öğretmenlerimiz büyük bir ordudur. Şuurlu öğretmenlerin yetiştireceği “özlenen nesil”, “yeniden büyük Türkiye’yi ve “yeni bir Dünya’yı kuracak, böylece bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacaktır. 

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri gördüğü bir Türkiye’nin tesis edilmesini temenni ediyor, başta teröre kurban verdiğimiz şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.” dedi.

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