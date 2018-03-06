Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz yönetim kurulu toplantı öncesi yaptığı açıklamada hafta sonu gerçekleştirdiğimiz Prf.Dr. Necmeddin Erbakan Hocamızı anma programında gayretli çalışmalarından dolayı ilçe yönetimine Hanım kollarına ve Gençlik kollarına teşekkür etti. Korkmaz yaptığı konuşmada hafta sonu Gebzemize yakışır bir şekilde Hocamıza olan vefamızı çok güzel bir programla göstermiş olduk, programa katılan tüm hemşerilemize , siyasi parti temsilcilerine ,Ticaret odası başkanı sayın Nail Çiler ve katılım Sağlayan STK başkanlarımıza Teşekkür ediyorum dedi.
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