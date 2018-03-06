banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saadet Partisi

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı haftalık toplantısını ilçe binasında gerçekleştirdi.

Saadet Partisi

06 Mart 2018 Salı 13:39

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz yönetim kurulu toplantı öncesi yaptığı açıklamada hafta sonu gerçekleştirdiğimiz Prf.Dr. Necmeddin Erbakan Hocamızı anma programında gayretli çalışmalarından dolayı ilçe yönetimine Hanım kollarına ve Gençlik kollarına teşekkür etti. Korkmaz yaptığı konuşmada hafta sonu Gebzemize yakışır bir şekilde Hocamıza olan vefamızı çok güzel bir programla göstermiş olduk, programa katılan tüm hemşerilemize , siyasi parti temsilcilerine ,Ticaret odası başkanı sayın Nail Çiler  ve katılım Sağlayan STK başkanlarımıza Teşekkür ediyorum dedi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vicdan Konvoyu yola çıktı Vicdan Konvoyu yola çıktı
e-Devlet miras sorgulama! e-Devlet miras sorgulama!
MAGİAD'dan kongreye davet MAGİAD'dan kongreye davet
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar
Kişisel Gelişim Kursları açılıyor Kişisel Gelişim Kursları açılıyor
Doğu Marmara Suudi Arabistan’da Tanıtıldı Doğu Marmara Suudi Arabistan’da Tanıtıldı
Yukarı Çık

banner341

banner339

Vicdan Konvoyu yola çıktı
Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların...

Haberi Oku