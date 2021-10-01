banner669
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

01 Ekim 2021 Cuma 13:34

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi.

Burada tedavisi süren Asiltürk, bu sabah hastanede vefat etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren yegâne mekanımızdır Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren...
Kocaeli’nin Yeni Turizm Filmini 1,5 Milyon Kişi İzledi Kocaeli’nin Yeni Turizm Filmini 1,5 Milyon Kişi...
Dilovası Girişindeki Altyapı Çalışmasında Sona Geliniyor Dilovası Girişindeki Altyapı Çalışmasında Sona...
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı
Başkan Şayir, Önce Masada Sonra Sahada İnceledi Başkan Şayir, Önce Masada Sonra Sahada İnceledi
Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızı sosyal medyanın risklerinden korumalıyız” Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızı sosyal...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Camiler Ve Din...

Haberi Oku