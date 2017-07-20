Saadet Partisi’nden KOTO’ya Ziyaret

2017’nin Mayıs ayında Saadet Partisi İl Başkanlığı görevine getirilen Nurettin Çelik, İl Yönetim Kurulu Üyeleri; Zafer Mutlu, Alaattin Çakmak, Recep Sarıdoğan, Mehmet Tatlı, İbrahim İlhan, Sedat Uslu ve Ömer Faruk Yıldırım ile birlikte Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmelik Kalay, Meclis Üyesi Yusuf Erenkaya, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile Basın Danışmanı Süleyman Durak’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Çelik’e yeni görevinde başarılar dileyen KOTO Başkanı Necmi Bulut, odanın çalışmaları ile ilgili de kapsamlı bilgi aktardı.