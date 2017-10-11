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SAADET’TE SAATLER 13.41’E AYARLANDI

Altıncı olağan il kongresini 22 Ekim Pazar günü İzmit Atatürk Spor salonunda gerçekleştirecek olan Saadet Partisinin kongre başlangıç saatini 13.41 olarak belirlemesiyle birlikte tüm dikkatler Kongre saati üzerine çevrildi.

SAADET'TE SAATLER 13.41'E AYARLANDI

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:45

Kongrenin başlangıç saati ile ilgili bilgi veren Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Avukat Alaattin Çakmak, "Kongreye büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Kongrenin her aşamasını adım adım planladık tabii ki hem ülkemiz için hem de bizler için zaman çok önemli. Ekonomiden dış politikaya, adaletten eğitime birçok konuda ciddi sıkıntıların yaşandığı bugünlerde, milletimizin saadet Partisi ne olan ihtiyacı daha fazla gün yüzüne çıkmıştır. Biz de saadet Partisi olarak ülkemiz İçin kaybedecek bir zamanımız yok diyoruz sorumluluğumuzun farkındayız artık saatlerle değil dakikalarla yarışıyoruz. Tüm çalışmamızı dakika dakika planladık. Zamanın ehemmiyetine de dikkat çekmek amacıyla kongrenin başlangıç saati 13.41 olarak belirledik ve inşallah zamanında da salona doldurup Kongremize başlayacağız. Türkiye’nin teminatı olan saadet Partisinin de bir an evvel siyasette hak ettiği yeri almasının da zamanının geldiğini düşünüyoruz.’’ İfadelerini kullandı.
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