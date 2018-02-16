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Şaban Ebik güvenoyu aldı

Gebze Minibüsçüler Esnaf Odası’nın yedinci olağan kongresinde başkanlığa yeniden seçilen Şaban Ebik güvenoyu aldı.

Şaban Ebik güvenoyu aldı

16 Şubat 2018 Cuma 16:15

 Gebze Minibüsçüler Esnaf Odası’nın yedinci olağan kongresinde başkanlığa yeniden seçilen Şaban Ebik güvenoyu aldı. Gebze Toprak Düğün Salonu’ndaki kongrede Şaban Ebik ile birlikte Yusuf Yenilmez’in listeleri yarıştı. 268 üyeden 171’inin katılıp oy kullandığı kongrede Şaban Ebik’in listesine 134 oy çıkarken Yusuf Yenilmez’in listesi 34 oyda kaldı.

 Şaban Ebik başkanlığında yenilenen yönetim H.Murat Ceyhan, Cengiz Durmaz, Eser Çeper, Murat Aygın, Adem Bedir ve Hikmet Karpuz’dan oluştu. Denetim kurulu üyeliklerine ise Zafer Erdoğan, Mehmet Karagöz ve Zafer Çat seçildi.

Yine aynı listeden Mustafa Kalkan, Ferhat Tunç, Fevzi Gökdemir, Taner Altay, Okan Yüksel, Sedat Şahin ve Rüştü Kızgıryönetim kurulu yedek üyeliklerine; Y. Ümit Arslan, İsmail Ceylan ve Metin Arsal denetim kurulu yedek üyeliklerine seçildi.

 Son derece olgun bir atmosferde gerçekleşen kongrenin sonunda Başkan Ebik kısa bir teşekkür konuşması yaparak, “Bu kongreye katılan; oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun” dedi. Kongrede sonucun belli olmasının ardından Ebik’i ilk tebrik eden de rakibi Yusuf Yenilmez oldu.

 Kongrede divan başkanlığını Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş üstlendi. Durmuş’a divanda Başkanvekili Aydın Yurdusever, katip üyeliklerde Selahattin Ceylan, Nurettin Çulha ve Cevdet Durmaz eşlik etti.

Gebze İlçe Seçim Kurulu’nca görevlendirilen Süleyman Demirak ve Hasan Topbaş’ın sandık kurulunda görev aldı. Oda emektarları Müzeyyen Özkal ve Naime Özdemir de kongreye katılan üyelerin kayıtlarında görev üstlendi.

 kongreye ilçe protokolünden katılım olmazken Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Yılmaz  ile Gebze’deki diğer esnaf odalarının başkanları dört saat süren kongre süresince salona uğrayarak başkan adayları ve minibüsçü esnafı ile sohbet etti. Kongrenin ardından da yeniden başkanlığa seçilen Şaban Ebik’i kutladı.

 Kongreye Pendik Şoförler ve Esnaf Odası Başkanı Vehbi Bayraktar, Tuzla Şoförler ve Esnaf Odası Başkanı Tahsin Kırıcı, Dolayoba Şoförler Odası Başkanı Niyazi Akyüz ile birlikte Gebze’den Sınırlı Sorumlu 167 No’lu Minibüs Otobüs Kooperatifide çiçek gönderdi.

 

 

 

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