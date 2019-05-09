Sabancı'da Artifact Resim Sergisi

İzmit Sabancı Kültür Merkezi bir güzel sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Serpil Şahin’in Artifact-Yapay başlıklı resim sergisi hafta başı gerçekleşen törenle açıldı. Sergi açılışını İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen gerçekleştirdi. 16 tanesi tuval üzeri karışık teknik, 3 tanesi özgün baskı olmak üzere toplam 19 eserden oluşan serginin açılışına sanatseverde de büyük ilgi gösterdi.





‘ARTİFACT’ NE DEMEK?

Resimler hakkında bilgi veren Serpil Şahin özetle şunları kaydetti: “Eserlerde, endüstriyel devrim, makine estetiği ve mekanikleşen doğa kavramlarından yola çıkılarak makineler ve onların mekanizmaları üzerine odaklanılmıştır. Yapay, insan eliyle üretilmiş şey, insan eseri anlamlarına gelen ‘Artifact’ başlıklı serginin ismi, günümüz insanının gelecekte belki de arkeolojik eseri olarak kalacak makineler ve insan üretimi olan makinelerin daha sonra kendilerini ve yeni makineleri üretmeye başlaması fikrinden ortaya çıkmıştır”





SERPİL ŞAHİN KİMDİR?

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterliğini Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan ve 2014 yılında Sanatta Yeterliğini tamamlayan Serpil Şahin, halen aynı kurumda Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.