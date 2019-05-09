banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Sabancı'da Artifact Resim Sergisi

Serpil Şahin’in “Artifact-Yapay” başlıklı resim sergisi İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi, 6-15 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek.

Sabancı'da Artifact Resim Sergisi

09 Mayıs 2019 Perşembe 09:56

banner419

İzmit Sabancı Kültür Merkezi bir güzel sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Serpil Şahin’in Artifact-Yapay başlıklı resim sergisi hafta başı gerçekleşen törenle açıldı. Sergi açılışını İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen gerçekleştirdi. 16 tanesi tuval üzeri karışık teknik, 3 tanesi özgün baskı olmak üzere toplam 19 eserden oluşan serginin açılışına sanatseverde de büyük ilgi gösterdi.



‘ARTİFACT’ NE DEMEK?

Resimler hakkında bilgi veren Serpil Şahin özetle şunları kaydetti: “Eserlerde, endüstriyel devrim,  makine estetiği ve mekanikleşen doğa kavramlarından yola çıkılarak makineler ve onların mekanizmaları üzerine odaklanılmıştır. Yapay, insan eliyle üretilmiş şey, insan eseri anlamlarına gelen ‘Artifact’ başlıklı serginin ismi, günümüz insanının gelecekte belki de arkeolojik eseri olarak kalacak makineler ve insan üretimi olan makinelerin daha sonra kendilerini ve yeni makineleri üretmeye başlaması fikrinden ortaya çıkmıştır”



SERPİL ŞAHİN KİMDİR?

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterliğini Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.  2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan ve 2014 yılında Sanatta Yeterliğini tamamlayan Serpil Şahin, halen aynı kurumda Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Babalı'ya kültür alanı kazandıracağız."
Fatih - Çayırova Arası Kolaylaşacak Fatih - Çayırova Arası Kolaylaşacak
Konsoy Hayatını Kaybetti Konsoy Hayatını Kaybetti
Vali Aksoy'dan Engelliler Haftası Mesajı Vali Aksoy'dan Engelliler Haftası Mesajı
Milli Ürün İçin Güç Birliği Milli Ürün İçin Güç Birliği
'Şimdi Bir Hayata Dokun' 'Şimdi Bir Hayata Dokun'
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

"Babalı'ya kültür alanı kazandıracağız."
Başkan Büyükakın, Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca ve yönetimini ağırladı.

Haberi Oku