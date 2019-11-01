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Sabancı’da Atatürk ve Cumhuriyet konuşuldu

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu bir söyleyişi gerçekleştirdi

Sabancı'da Atatürk ve Cumhuriyet konuşuldu

01 Kasım 2019 Cuma 11:26

İzmit Sabancı Kültür Merkezi Küçük Salon da Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa; İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, kütüphane müdür ve personeli, İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nden okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Kocaeli Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Ersin Kırca’nın konuşmacı olarak davet edildiği etkinlikte Dr. Kırca, Osmanlı’dan Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılına kadar geçen tarihi süreci tüm ayrıntılarıyla aktardı. Programın sonunda konuşmacıya teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra Kütüphane tarafından oluşturulan ve Atatürk’ü anlatan kitapların yer aldığı sergi öğrencilerle birlikte gezildi.   
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